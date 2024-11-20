Главное управление разведки Минобороны назвало российской информационно-психологической операцией (ИПСО) многочисленные сообщения в телеграм-каналах о вероятном масштабном обстреле Украины сегодня.

Такие сообщения расходятся в том числе и от имени ГУР. Разведка заверяет, что это фейк.

А МИД прокомментировал аявления посольств западных стран об угрозе масштабного обстрела Украины сегодня, назвав их "информационным нагнетанием".

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности", - отметили в ведомстве.

Российские телеграм-каналы тему удара по Украине особо не разгоняют, только некоторые злорадствуют по поводу паники в украинском информпространстве.

На официальном уровне первый комментарий по поводу слухов о подготовке атаки дал глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов. Он заявил, что "удар будет неожиданным", а сегодняшние сообщения Запада назвал нагнетанием и эскалацией.

Напомним, что о риске масштабной атаки сегодня первым заявило посольство США.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в его сообщении.

Также закрылись диппредставительства Италии, Греции и Испании.

А украинские каналы писали, что РФ может ударить новой межконтинентальной ракетой.

Отдельно призывали идти в укрытия в случае тревоги глава Офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, что тоже было воспринято как индикатор серьезности угрозы.