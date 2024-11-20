Россияне могут ударить по Украине новой ракетой Р-26.

Об этом пишут украинские телеграм-каналы.

Речь идет об экспериментальной межконтинентальной баллистической ракете Р-26, способной бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Как отмечают каналы, удар ракетой без ядерной части будет наноситься из Астрахани.

Эта информация перепечатывается без указания источника и практически без изменений, а каких-либо подтверждений пока не имеет.

Р-26 - это проектируемая российская ракета нового поколения. Судя по открытым данным, комплекс пока находится в разработке и на вооружение не принимался.

Отметим, что слухи о запуске Р-26 начали курсировать после удара Украины американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Министерство обороны России официально подтвердило пуск этих ракет и заявило, что были сбиты пять ATACMS и одна ракета повреждена.

О готовящемся по Украине ударе сообщило посольство США в Киеве.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в его сообщении.

Также закрылись диппредставительства Италии, Греции и Испании.

Каким может быть ответ РФ на применение по ее территории американских ракет, мы анализировали в отдельном материале.