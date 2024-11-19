У Украины есть около 50 ракет ATACMS.

Об этом сообщает британская газета The Times.

По информации издания, пусковых установок у ВСУ достаточно, однако ракеты остаются дефицитными.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, в ходе удара по Брянской области использовалось шесть ракет ATACMS, а по данным западных изданий - восемь. Если последующие атаки будут осуществляться такими же "пакетами", то запасов ракет хватит примерно на 6-8 ударов.

В последствиях дальнобойных ударов по России мы разбирались в отдельном материале.

Также мы анализировали, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем".

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла его центра. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось дойти до центра города. Бои разворачиваются в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трех километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

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