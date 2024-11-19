Установок достаточно, ракет мало. Британские журналисты узнали, сколько ATACMS получила Украина
У Украины есть около 50 ракет ATACMS.
Об этом сообщает британская газета The Times.
По информации издания, пусковых установок у ВСУ достаточно, однако ракеты остаются дефицитными.
Напомним, по данным Министерства обороны РФ, в ходе удара по Брянской области использовалось шесть ракет ATACMS, а по данным западных изданий - восемь. Если последующие атаки будут осуществляться такими же "пакетами", то запасов ракет хватит примерно на 6-8 ударов.
В последствиях дальнобойных ударов по России мы разбирались в отдельном материале.
Также мы анализировали, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем".
Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла его центра. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось дойти до центра города. Бои разворачиваются в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трех километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.
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