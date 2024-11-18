Анализируем итоги 997-го дня войны в Украине.

Ракетный ход Байдена

Вчера вечером основные западные СМИ начали массово сообщать, что президент США Байден одобрил дальнобойные удары по России. Из этих публикаций тезисно известно следующее:

1. Снятие запрета касается ракет ATACMS и ограничено территорией Курской области. Всей ли территорией региона или только зоной боевых действий - доподлинно неясно. Заявляется также, что при необходимости география ударов может быть расширена.

При этом, если удары ограничатся Курским плацдармом ВСУ, о чем пишут многие издания, то решение Байдена будет выглядеть достаточно символическим.

Позиции, занятые Украиной в Курской области, имеют максимальную протяженность в 40 километров. На такое расстояние могут быть ракеты GMLRS, которые Байден разрешил применять по российскому пограничью еще летом. И такие удары Украина по Курской области уже неоднократно наносила (например, разрушая мосты через речку Сейм).

ATACMS - более мощная ракета, но если ее радиус ограничится плацдармом ВСУ, то о выдаче разрешения на "дальнобой" здесь говорить явно не приходится (если ориентироваться, повторимся, на информацию прежде всего американских медиа).

2. Формальная причина снятия запрета - ответ уходящей американской администрации на введение в Курскую область северокорейских войск. Некоторые издания пишут даже, что удары планируется наносить только по ним.

При этом американские чиновники, мнения которых приводится в газете, говорят, что еще одна цель - не допустить уничтожения украинского плацдарма в Курской области, на который РФ сейчас активно наступает.

3. В то же время другие источники утверждают, что запрет снимается с большими ограничениями для Украины. И все цели, которые запрашивает Киев, поражаться в Курской области не будут во избежание эскалации.

4. Французские СМИ вчера написали, что Британия и Франция также разрешили Киеву бить своими ракетами Storm Shadow. Но позже эта информация была удалена, а министр иностранных дел Франции ее по сути опроверг. О том, что Британия не сняла запрета из-за позиции Байдена написали сегодня и британские СМИ.

Официально Белый дом снятие запрета не подтверждал - но пока и не опроверг. Это, скорее всего, указывает на то, что некие решения были приняты. Вопрос лишь в деталях - география применения, цели, плотность ударов - которые пока что известны лишь на уровне допущений или анонимных инсайдеров.

Киев также прямых подтверждений не давал. Но Зеленский в своем вчерашнем обращении намекнул, что "ракеты сам за себя скажут".

"Сегодня многие СМИ говорит о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - сказал украинский президент.

Единственное на данный момент условно официальное подтверждение пришло из Германии, где правительство заявило, что получило от Вашингтона уведомление о снятии запрета (при этом у Шольца сообщили, что все равно не будут отправлять Киеву дальнобойных ракет "Таурус").

При этом вероятное решение Байдена раскритиковали Венгрия и Словакия, назвав это попыткой сорвать мирное урегулирование в Украине, которое намечается при Трампе.

В России еще вчера вечером начали комментировать ситуацию. МИД страны сослался на заявления Путина, который этой осенью уже дважды говорил, что такие удары будут приравниваться к атаке НАТО на территорию РФ.

Также в российской блогосфере стали вспоминать, что этой осенью, на фоне слухов о "дальнобое", РФ изменила свою ядерную доктрину - разрешив себе ядерные удары в ответ на неядерные удары по своей территории при участии западных стран.

Сегодня спикер Госдумы Володин пригрозил в качестве ответа, что Россия может ударить по Украине оружием, которое ранее не применялось. А из всего своего арсенала РФ не применяла в Украине только ядерное оружие.

В лагере Трампа информацию о снятии запрета восприняли негативно. Критические комментарии написали ближайший соратник республиканца, миллиардер Илон Маск (он заявил, что Россия может "ответить зеракально") и сын избранного президента Дональд Трамп-младший, который обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны. Сам же республиканец пока ситуацию не комментировал.

При этом в лагере трампистов уже заявляют, что демократы пытаются таким образом усложнить будущему президенту переговоры по окончанию войны, эскалируя боевые действия и провоцируя Москву на ответ, после которого прийти к миру будет еще тяжелее, чем сейчас.

Интересно, что с этим выводом согласился и поддерживающий демократов телеканал CNN. В аналитической статье о последствиях снятия запрета канал назвал решение Байдена "довольно провокационным". Он пишет, что теперь "избранный президент Дональд Трамп может думать, что он может говорить о мире, но он унаследует войну, в которой ставки только что стали значительно выше".

Говоря о вероятном ответе России, CNN опасается, что он последует.

"Это правда, что Москва сейчас довольно слаба в военном отношении и вряд ли будет добиваться полногомасштабного конфликта с НАТО или США. Но в какой-то момент Кремль будет стремиться восстановить свое сдерживание", - говорится в статье.

Обсуждая ответные меры, журнал The Economist предполагает, что Россия может передать йеменским хуситам вооружение, способное поражать американские корабли. А также может активизировать разного рода диверсии на Западе.

Кроме того, как мы видим, в самой России грозят ударами "новым" оружием по Украине. Детальнее вопрос, каким может быть российский ответ по "дальнобою", мы анализировали в отдельном материале.

При этом CNN прямо пишет, что военного эффекта, который стратегически повлиял бы на ход конфликта, снятие запрета не окажет. О чем неоднократно писала и "Страна", анализируя последствия и причины возможного решения США.

1. Ситуацию на фронте оно кардинально не изменит. Так же, как удары дальнобойным ракетами по тылам армии РФ на захваченных украинских территориях, которые осуществлялись с прошлого года, не смогли остановить продвижение российских войск на Донбассе, так же и удары ракетами по Курской области вряд ли станут тем фактором, что переломит там ситуацию. Большей проблемой для РФ будет, если Украина начнет наносить атаки ракетами по российской энергоинфраструктуре. В частности, по подстанциям Курской АЭС и по другим объектам, чтоб обесточить целые города и регионы, как это сейчас происходит после ударов по украинской энергоинфраструктуре. Но неизвестно дадут ли на это добро американцев. А если и дадут, то ущерб этот будет несопоставим с тем, которые может нанести украинской энергетике российские удары, которые не ограничиваются зоной в пару сотен километров от границы. К тому же неизвестно сколько вообще осталось ракет ATACMS у ВСУ.

2. Главное последствие (если разрешение действительно дано - пока официальных заявлений об этом нет) - резкий рост напряженности в отношениях Запада и России. Путин ранее уже публично неоднократно заявлял, что удары западными дальнобойными ракетами будут означать прямое вступление стран НАТО в войну против РФ и даже обновил под это ядерную доктрину. Также Москва на разных уровнях заявляла, что некий военный ответ она на это даст. Но даже если этого не случится, то однозначно теперь будет ещё сложнее договориться о скорейшем окончании войны, так как уровень враждебности между Западом и РФ резко возрастет. И это, не исключено, и является главной целью выдачи разрешения. Таким образом западная "партия войны", пока ещё у власти в США Байден, пытается крайне затруднить заключение соглашения о завершении войны, которое, по данным СМИ, готов предложить Трамп после вступления в должность президента США. Выдача разрешений на ракетные удары - одна из последних возможностей "партии войны" эти соглашения сорвать.

3. Если же Россия даст некий военный ответ западным странам и конкретно США, то для "партии войны" это также хороший вариант, так как как минимум может вообще снять для Трампа вопрос о каких-либо договоренностях с РФ и изначально поместить его в повестку военного противостояния. А как максимум если масштабы столкновения РФ и НАТО будет нарастать, то может стать основанием вообще сорвать передачу власти Трампу, сохранив ее у Демпартии. Тем более, что для истеблишмента в Вашингтоне уже анонсированные Трампом назначения выглядят настоящей катастрофой.

Самая главная проблема в том, что переход противостояния между Россией и НАТО в военную стадию может очень быстро перейти в ядерный формат и вызвать мировую войну со взаимным уничтожением. И тогда уже будет не очень важно, как фамилия президента США.

Новый удар по Украине

Утром воскресенья Россия впервые с лета нанесла по Украине масштабный ракетный удар. Он пришелся по энергетике. Было выпущено 120 ракет и около 90 беспилотников.

По данным "Страны", прилеты были:

- по двум ГЭС (генерация электроэнергии на одной из них - Кременчугской ТЭС временно остановлена),

- по трем ТЭС (генерация электроэнергии на одной из них - Бурштынской ТЭС временно остановлена),

- по подстанциям во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Одесской областях. В последней удары были нанесены сразу по четырем подстанциям. Одесса по большей части до сих пор обесточена. Также вернулись графики отключений практически по всей Украине, включая Киев (правда, на западе страны их отменили еще с утра).

Во время атаки Украина отключила семь из девяти ядерных реакторов. В тоже время, тотального блэкаута в Украине нет. Это указывает на то, что, скорее всего, большая часть атомных энергоблоков была временно отключена накануне и во время ракетной атаки. И после ее окончания была оперативно запущена. То есть, инфраструктуре передачи электроэнергии с АЭС (по тем же подстанциям) значительного ущерба нанесено не было.

Сегодня появились кадры одной из пострадавших ГЭС - Кременчугской. Паблики показали видео прилета по этой станции.

С чем связан новый ракетный удар по украинской энергетике?

Таких ударов не было уже три месяца. В связи с чем новый крупный налет обрастает разными объяснениями.

По версии, которой придерживается украинская власть, Россия планировала удар давно, накапливала ракеты и, дождавшись похолодания и повышенной нагрузки на энергетику, провела обстрел. По данным Киева, у Москвы накоплено ракет еще для нескольких столь же массированных ударов. Тем более, что похоложание 21 ноября резко усилится, как прогнозируют синоптики.

Также, в основном в российских пабликах, курсирует версия, что Москва заранее узнала о решении Байдена разрешить "дальнобой" и решила таким образом показать, что без ответа это не оставит.

По третьей версии, которую отстаивает бывший советник Банковой Арестович, обстрел - это "принуждение Запада к миру" со стороны РФ. "Это и нам, и Трампу, россияне взялись объяснить, что будет, если мы будем несговорчивыми. И объяснять будут минимум до инаугурации 20 января", - пишет он.

При этом, удары в нынешнем формате (по ТЭС и ГЭС, а также по подстанциям в отдельных регионах) хоть и болезненные и приводят к отключениям света, но энергетики их уже научились достаточно быстро купировать.

Действительно серьезная проблема, которая чревата глобальным блекаутом будет, если россияне ударят ли россияне по подстанциям АЭС (атомные станции обеспечивают большую часть генерации в Украины). Тогда придется надолго останавливать атомные

реакторы и света в Украине может не быть очень долго. О том, что россияне готовят такой удар еще с сентября заявляли украинские власти. Но пока Москва его не наносит. По одной из версий - приберегая в качестве ответа на удары западными ракетами по российской территории. Либо ожидая наступления холодов. Либо накапливая запасы ракет.

Ситуация на фронте

Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

"Против российских солдат использовались дроны FPV, а не наземные войска Украины", - пишет Репке.

Карта Deep State подтверждает, что РФ продвинулась в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться. А серая зона достигает почти центра города. Украинские военные также подтверждают, что россиянам удалось дойти до центра города и сейчас бои разворачиваются в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города.

Напомним, что в конце октября россияне сумели впервые за долгое время продвинуться в районе Часова Яра, прорвавшись через канал, который служил главной линией обороны ВСУ.

К югу от Курахово продолжаются российские попытки замкнуть "котел", куда попадает несколько контролируемых ВСУ сел по речке Сухие Ялы.

Россияне продвинулись по двум флангам этого полуокружения - со стороны Трудового и Дальнего. "Горло" между деревнями сузилось с примерно шести до четырех километров.

К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трех километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

К слову, недалеко от Курахово - в Покровске - сегодня побывал Владимир Зеленский. Это его первый выезд на фронт за последние месяцы. После Покровска он отправился в прифронтовой Купянск, куда уже вошли российские войска.

Вчера минобороны РФ заявило об окружении частей ВСУ под Ольговкой Курской области. Речь о Большом Ольговском лесе на северо-западе украинского плацдарма, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево).

Москва утверждает, что вчера утром украинцы пытались прорваться из "котла", десятки солдат ВСУ при этом погибли, а 24 человека попали в плен. Украина этого не подтверждала. При этом паблики ВСУ сообщили о "небольшом продвижении" РФ на северном участке.

Российские военные паблики пишут, что в лесу идет зачистка. Если россияне возьмут Ольговский лес, они разблокируют для себя дорогу из Коренево на юг, в Новоивановку и Зеленый Шлях, упростив логистику с фронтом.

Также российские паблики пишут о ряде тактических наступления своих войск в Запорожской области - в районе Орехова. Украина активизации боевых действий там пока не подтверждала. При этом спикеры ВСУ ожидают, что россияне там могут перейти в ближайшее время в наступление.

За минувшие сутки было много жертв ракетных атак.

Вчера вечером в Сумах в ходе ракетной атаки пострадала многоэтажка. Погибли 12 человек (из них двое детей), 84 получили ранения. А в Одессе сегодня днем ПВО сбила российскую ракету. Обломки упали во двор жилого дома, убив там десять человек. Среди них оказалось семь полицейских - рядом находилось одно из зданий Нацполиции. Первоначально власти заявили о целенаправленном российском ударе по жилой застройке. Но затем Воздушные силы ВСУ сообщили, что речь идет о падении сбитой ракеты.