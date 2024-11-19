Американские чиновники подтвердили американской прессе, что удар по Брянской области России был нанесен ракетами ATACMS.

Об этом пишут агентство Reuters и телеканал CNN.

Заявляется, что удар наносился "в рамках новой политики США, которая более не накладывает на Украину запрет применять американские дальнобойные ракеты по целям в России".

Геолокация видео подтверждает, что удар был нанесен по складу боеприпасов в городе Карачев. Ранее Украина уже пыталась атаковать его дронами.

Но "о результатах удара пока судить сложно", поскольку "плотная облачность не позволяет подтвердить или опровергнуть эти заявления с помощью спутниковых снимков", уточняет "Радио Свобода".

Россия заявляет что сбила все ракеты, а одну повредила. Разрушения в результате прилёта Москва опровергает.

Отметим, что официально ни США, ни Украина ударов дальнобойными ракетами по России не подтверждали.

В то же время источник Reuters в Пентагоне сообщил, что ночью Украина выпустила по России восемь ракет ATACMS, из них удалось сбить лишь две.

Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

О том, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем", мы подробно разбирали в отдельном материале.