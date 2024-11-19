В Конгрессе США требуют объявить уходящему президенту Джо Байдену импичмент за разрешение наносить удары по территории России дальнобойными ракетами.

Соответствующий пост опубликовал в соцсети X конгрессмен-трампист Томас Месси.

"Разрешая наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он – просто лишенная воли марионетка глубинного государства", – написал конгрессмен.

Ранее сын Трампа раскритиковал решение о разрешении ударов дальнобоем по РФ. Он заявил, что это провоцирует третью мировую войну и назвал авторов решения "имбецилами".

Между тем в Кремле уже обновили ядерную доктрину РФ и сообщили, что использование Украиной дальнобойных ракет против России может повлечь ядерный ответ.

В то же время сегодня Госдеп не подтвердил, но и не опроверг разрешение на дальнобойные удары по РФ.

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