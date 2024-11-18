Будущий советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Уолтц заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

"И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена – Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", – сказал он.

Решение Байдена разрешить удары ракет Уолтц назвал "тактическим", в то время как Трамп мыслит стратегически.

"Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? Какими должны быть рамки соглашения и кто будет сидеть за этим столом?" – сказал Уолтц.

Ранее сын Трампа раскритиковал решение о разрешении ударов дальнобоем по РФ.

Мы разбирались в отдельном материале, что значит разрешение на удары дальнобойным оружием по России и какие будут последствия.