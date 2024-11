Госсекретарём США при победившем на выборах президента Дональде Трампе станет сенатор Марко Рубио. А помощником президента по нацбезопасности - конгрессмен Майк Уолтц (оба республиканцы от Флориды).

Об этом со ссылкой на источники в окружении избранного президента сообщает ряд американских СМИ - The Wall Street Journal, The New York Times и Reuters.

Рубио известен как противник помощи Украине. Он голосовал против неё в апреле, когда Сенат США утвердил законопроект о выделении Киеву новых средств.

Также он недавно призвал закончить войну в Украине, поскольку она "зашла в тупик" и угрожает разрушением Украины.

Кроме того, он говорил о необходимости переговоров во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

The New York Times пишет, что Марко Рубио будет отстаивать идею Трампа о "давлении" на Украину для урегулирования войны с РФ. Также он за то, чтобы не принимать Украину в НАТО.

"Несмотря на то, что в прошлом Рубио высказывался о России в жёстких тонах, он, вероятно, поддержит ожидаемые планы Трампа по оказанию давления на Украину с целью найти способ прийти к соглашению с Россией и остаться вне НАТО", - говорится в статье издания.

Также газета пишет, что Рубио придерживается резко антикитайской риторики и является сторонником санкций против Кубы и Венесуэлы.

Что касается Майкла Уолтца, то он летом 2022 года в составе группы конгрессменов посещал Украину и призывал Байдена направить Киеву больше военной помощи.

Но уже в сентябре 2023 года Уолтц выступил против дальнейшего финансирования Украины, если США и дальше будут нести основные расходы, пока такие европейские страны как Германия платят гораздо меньше.

"Военная помощь США должна зависеть от европейского распределения бремени и равной европейской помощи в будущем", - заявлял Уолтц.

Также он критиковал Байдена за отсутствие конкретных целей по Украине и призывал сперва решить внутренние вопросы США, такие как наплыв мигрантов.

Агентство Reuters называет Уолтца сторонником идеи, что в США должны усиливать свою армию в контексте противостояния с Китаем.

В октябре он заявил, что из-за положения в Тихом океане необходимо пересмотреть цели США в Украине.

"В интересах ли это (продолжение помощи Украине - Ред.) Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?" - спрашивал Уолтц.

Ранее источники газеты Politico говорили, что кандидатами на должность госсекретаря при Дональде Трампе являются сенаторы Марко Рубио и Билл Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл.

Как мы писали, на днях Трамп отказался брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли (оба занимали эти должности в первый срок президентства Трампа).