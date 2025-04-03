В Белом доме рассказали, почему Россия не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что с Россией и Беларусью из-за санкций торговля не ведется.

"Ну, с Россией и Беларусью мы не торгуем. Верно? Они находятся под санкциями", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала изданию Axios, что санкции против России уже и так "исключают любую значимую торговлю". Газете New York Times неназванный представитель Белого дома заявил, что по той же причине в список не попали Куба и Северная Корея.

При этом Axios опровергает слова чиновников и указывает, что торговля РФ и США сохраняется, хотя ее оборот и упал в десять раз - с 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом году.

"США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список Трампа", - указывает издание.

Отмечается, что пошлинами обложили даже отдаленные островные территории, чья торговля с Америкой меньше российской.

Также в Сети раскрыли принцип, по которому Трамп вводил тарифы против других стран.

В списке, опубликованном Белым домом, указано, какие пошлины против США ввела та или иная страна. И далее указан "ответный" тариф, введенный Трампом.

При этом у многих такая постановка вопроса вызвала недоумение, поскольку далеко не все указанные страны вводили именно такие пошлины на товары из США, какие были указаны в списке.

Блогеры в Х уже предположили, что эта цифра - не тариф против Америки, а процент торгового дефицита, который образовался у США с теми или иными странами (разница между импортом и экспортом).

"Это не "дисконтированная взаимная тарифная ставка". Это положительное сальдо торгового баланса страны с США, деленное на ее экспорт в США"», - пишет блогер Ben Hunt. Он также приводит таблицу, где видно, что "ариф против США" равен доле торгового дефицита между Америкой и другими странами.

Напомним, Вашингтон ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности.

Затем глава минфина США Скотт Бессент призвал другие страны "откинуться на спинку кресла" и не принимать ответных мер на новые беспрецедентные пошлины президента США Дональда Трампа.