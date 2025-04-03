Евросоюз готов принять контрмеры в ответ на введённые президентом США Дональдом Трампом тарифы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен.

Напомним, против ЕС они составили 20%.

Урсула фон Дер Ляйен назвала введение пошлин "серьезным ударом по мировой экономике", которую ждут "огромные последствия".

"Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру, а также для самых уязвимых стран, которые сейчас подвергаются одним из самых высоких пошлин США", - заявила глава ЕК.

По ее словам, "тарифы нанесут удар по потребителям по всему миру", а "расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут".

"Мы готовы отвечать. Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь, и теперь мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов. Я знаю, что многие из вас чувствуют себя обманутыми нашим старейшим союзником", - добавила фон дер Ляйен.

В то же время, она отметила, что ЕС готов взаимодействовать и "перейти от конфронтации к переговорам".

Также Трамп ввёл двадцатипроцентные пошлины на ввоз автомобилей в США.