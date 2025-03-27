Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде новыми пошлинами, если они будут сотрудничать против Соединенных Штатов.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth.

"Если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, на них обоих будут наложены крупномасштабные пошлины, намного превышающие запланированные в настоящее время, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у каждой из этих двух стран!" - написал президент США.

Напомним, накануне Трамп ввел очередные пошлины - 25% на все автомобили, собранные за пределами Соединенные Штатов. От пошлин на импортные автомобили больше всего пострадают Мексика, Япония, Южная Корея и Канада.

Ранее Канада в ответ на санкции США ввела пошлины на американские товары. Под канадские санкции попали американская сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и некоторые изделия из чугуна.

Также Еврокомиссия ввела пошлины в качестве ответа на установленные США торговые ограничения. Они направлены на защиту европейских компаний, работников и потребителей.