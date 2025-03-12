Канадские власти решили ввести пошлины в размере 25% на импорт некоторых американских товаров в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом 25%-ные пошлины на сталь и алюминий из Канады.

Об этом сообщает CNN.

"Канадское правительство в ночь на четверг введет 25% пошлины на импорт американских товаров стоимостью 29,8 миллиарда канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США - Ред.)", - сказал канадский министр финансов Доминик Леблан.

Он добавил, что под канадские санкции кроме прочего подпадут американская сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и некоторые изделия из чугуна.

"Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша знаменитая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью", - отметил Леблан.

Сегодня Европейская комиссия объявила о введении новых пошлин в качестве ответа на установленные США торговые ограничения. Как пишут СМИ, они будут иметь скорее символические, чем экономические последствия.

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