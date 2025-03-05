США ввели заградительные 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики.

На решение США уже отреагировали в Канаде: премьер-министр Джастин Трюдо заявил об официальном начале торговой войны с США и о том, что Канада вводит ответные 25%-е пошлины на американские товары. Дональд Трамп за словом в карман не полез, назвав Трюдо "губернатором Канады" и пригрозив, что в ответ на любые канадские контрмеры поднимет импортные пошлины ещё сильнее.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум тоже пообещала ответные меры и предупредила, что конфликт негативно скажется на экономике обеих стран.

И ее опасения не лишены оснований. США, Канада и Мексика много лет являются союзниками и партнёрами, причём их экономики очень сильно интегрированы друг с другом. Поэтому разрыв экономических связей действительно может привести к самым непредсказуемым последствиям. Например, американцы отправляют в Канаду и Мексику в сумме 25% всего своего экспорта. Для самих Канады с Мексикой всё ещё печальнее: Канада поставляет в США 75% своего экспорта, а половину всего, что импортирует, ввозит именно из США. Что же касается Мексики, то США потребляют 80% мексиканского экспорта и поставляют 45% мексиканского импорта.

В абсолютных цифрах это выглядит ещё более впечатляюще: совокупный объём внешней торговли между США и Канадой и США и Мексикой составляет полтора триллиона долларов.

Интересно, что США импортирует как из Канады, так и из Мексики существенно больше, чем экспортирует туда: для США и Канады соотношение экспорта и импорта составляет 439 миллиардов долларов против 277 (в 2023 году), для США и Мексики – 472 и 323 миллиарда соответственно. То есть торговый баланс США с Канадой и Мексикой является отрицательным. Что, собственно, и стало главным обоснованием Трампа для введения пошлин.

Как бы там ни было, $1,5 триллиона - впечатляющая сумма, и теперь, когда ее обложили пошлинами в 25%, это нанесёт по экономике всех участников ощутимый удар.

Причём для Канады и Мексики он выразится в первую очередь в потерях доходов производителей, тогда как для США – в росте цен для потребителей. Впрочем, в той или иной степени все страны пострадают от обоих негативных факторов. Ну а рост потребительских цен в США снова может запустить маховик инфляции.

При этом следует учитывать, что в некоторых областях экономика США сильно зависит от импорта из Канады или Мексики, также как экономика Канады и Мексики – от импорта из США. Скажем, Канада является ключевым поставщиком в США нефти, древесины, металлов, включая алюминий и никель, а также урана - ядерного топлива для американских АЭС. Заместить большинство этих товаров для США будет проблематично из-за того, что это существенно удлинит цепочку поставок. И весьма иронично, что по многим позициям (нефть, древесина, алюминий, никель и уран) вероятным альтернативным поставщиком может стать Россия.

Что касается Мексики, то экономика США зависит от поставок оттуда широкого спектра промышленного оборудования, включая автозапчасти и готовые автомобили, а также электронные компоненты и готовые электронные изделия, такие как мобильные телефоны, компьютеры и так далее.

Каким образом Мексика начала все это производить?

Дело в том, что на протяжении многих лет американские производители пользовались преимуществами действующего между странами соглашения о зоне свободной торговли и переносили свои производства в Мексику с более низким уровнем зарплат, что позволяло уменьшить себестоимость продукции.

Существует даже феномен так называемых maquiladoras – приграничных заводов крупных американских компаний, работающих на американский рынок. Maquiladoras в Мексике имеют такие американские промышленные гиганты, как Ford, General Motors, Chrysler, Tesla, IBM, Dell, HP и другие. Именно продукция maquiladoras в значительной степени обеспечивает высокотехнологичный импорт из Мексики в США.

Что же касается Канады и Мексики, то они испытают серьёзные проблемы в связи с резким удорожанием американского импорта. Для Канады статьями критического импорта из США являются лекарства и промышленное оборудование. Мексика может столкнуться с дефицитом бензина и природного газа, которые импортируются в страну преимущественно из США.

Хотя наиболее крупные потери канадской и мексиканской экономики будут связаны именно с предприятиями, экспортирующими свою продукцию в США. Так, пока не совсем понятно, останется ли в новых условиях экономически выгодной работа тех же maquiladoras, ведь в противном случае заводы могут просто закрыться.

Собственно, в этом и есть главная заявленная цель Трампа. По его словам, с Мексикой и Канадой у США огромный отрицательный торговый баланс. Поэтому он и вводит пошлины, чтобы заставить американских предпринимателей возвращать производство в Америку, закрывая заводы в Мексике.

Что касается Канады, значительную часть импорта из которой США не смогут заменить своей продукцией (алюминий, древесина и прочее сырье), то главная задача введения пошлин - побудить канадцев больше покупать американские товары (а не китайские или европейские), чтобы выровнять американо-канадский торговый баланс. В обмен на это Трамп может пошлины отменить.

Все вместе указанные обстоятельства, а также готовящееся повышение пошлин против Евросоюза и уже введённые тарифы против Китая должны позволить американцам возродить собственное промышленное производство (причем процесс деиндустриализации в США ещё более масштабный, чем в Европе), увеличить экспорт, уменьшить импорт, улучшить платежный баланс и в конечном счете сделать американскую экономику более устойчивой. А главное - снизить зависимость страны от постоянного наращивания госдолга, что создает все более возрастающую угрозу стабильности американской финансовой системы.

Рост госдолга во многом провоцирует превышение импорта над экспортом, так как отрицательное сальдо торгового баланса американцы вынуждены покрывать в том числе наращивая свой госдолг.

Таким образом, логика действий Трампа понятна.

Другое дело, что столь резкий пересмотр геоэкономической политики может стать для американской экономики, и без того находящейся в неблестящем состоянии, довольно болезненным стрессом.

Американский бизнес уже привык работать в условиях глобальной экономики, когда он значительную часть производств выносит за границу, а технологический процесс оставшихся в США заводов зависит от импорта комплектующих, в том числе из Мексики и Китая.

Чтобы вернуть производство в США, нужно время на инвестиции в создание новых предприятий или в расширение выпуска продукции на уже существующих, на поиск и обучение рабочей силы и на многое другое.

Поэтому тарифная шоковая терапия Трампа, которая не дает много времени на раскачку, ввергла в состояние стресса значительную часть американского бизнеса, не говоря уже о канадском и мексиканском.

Следствие этого - обвал биржевых котировок как в США, так и далеко за их пределами. Американский биржевой индекс S&P 500 потерял почти 2%, а Nasdaq Composite упал на 2,6%. Общеевропейский биржевой индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, Гонконгский индекс Hang Seng потерял 2%, японский Nikkei 225 съехал на 1,2%. Кроме того, доллар падает по отношению к корзине основных валют.

Это свидетельствует о пессимистичных ожиданиях инвесторов, которые опасаются, что введённые США заградительные пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США и их крупнейших торговых партнеров, что может вызвать последствия в масштабах всего мирового рынка.

Поэтому давление на Трампа с целью повернуть вспять тарифные войны будет наверняка возрастать. И дальнейшее развитие событий зависит от того, будет ли он дальше гнуть свою линию, побуждая американский бизнес возвращать производства в США при помощи резкого повышения тарифов на импорт. Если Трамп продолжит этот курс, последствия его шоковой терапии может ощутить вся мировая экономика.