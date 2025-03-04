Президент США Дональд Трамп выполнил свою угрозу ввести крупные импортные пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики.

Соответствующие указы появились на сайте Белого дома.

Как пишет агентство Bloomberg, это одно из самых значительных повышений импортных тарифов в США с 1930-х годов.

Трамп установил 25%-ные пошлины на большинство канадских товаров, за исключением энергетического сектора, в отношении которого ставка равна 10%, а также мексиканского импорта. Кроме того, удваивается введенная в феврале пошлина на китайский импорт - с 10% до 20%. Всего новые тарифы затрагивают около 1,5 трлн долларов годового американского импорта.

Действия Трампа уже вызвали ответные меры со стороны Канады, которая объявила пошлины в 25% на товары из США. Далее могут последовать аналогичные шаги со стороны Мексики.

А Китай объявил о введении с 10 марта дополнительных тарифов в 10-15% на ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. В Пекине не исключают и других мер реагирования, выражая протест против действий США.

Чего Трамп хочет добиться новыми тарифными мерами?

Западные СМИ пишут, что Трамп намерен пошлины для пополнения бюджета и создания рабочих мест в США. Противники этой меры предупреждают, что из-за его действий вырастут потребительские цены, поскольку импорт некоторых товаров обходился дешевле. Трамписты же планируют компенсировать это налоговыми послаблениями для бизнеса, параллельно развивая свою промышленность.

Президент США дал понять, что в апреле будут введены новые тарифы, которые коснуться всех торговых партнёров США, имеющих собственные пошлины на американские товары или барьеры для их доступа на рынок. Кроме того, планируется введение 25% налогов на определённые отрасли, такие как автомобилестроение, производство полупроводников и фармацевтических препаратов.

Эти тарифы будут носить накопительный характер - то есть их применят дополнительно к существующим пошлинам на импорт из конкретных стран.

Трамп заявлял, что рассматривает введение 25% тарифа для Европейского Союза. ЕС в ответ собирается запретить ввоз определенных продуктов питания, произведенных не по его стандартам.

Кроме того, дополнительные тарифы на сталь и алюминий вступят в силу 12 марта, что снова ударит по Канаде и Мексике.