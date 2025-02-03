Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту Соединенных Штатов, если войдет в их состав на правах 51-го штата.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужно, чтобы Канада изготавливала американские автомобили, ведь это можно сделать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. По словам Трампа, также Америке не нужны канадский лес или энергия, ведь у США их больше.

Таким образом он прокомментировал введение пошлин на импорт канадских товаров.

Ранее Трамп подтвердил, что приостановил введение пошлин против Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что договорилась с Трампом о приостановке на месяц действия новых американских пошлин.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп издал указ о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на импорт из Мексики и Канады (с исключением для канадских энергоносителей, тариф по которым будет 10%). Также 10%-ю пошлину ввели на товары из Китая.

В свою очередь Канада вводит 25%-е тарифы для товаров на общую сумму 106 млрд долларов США, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он также призвал соотечественников покупать канадские товары и проводить отпуск на родине, а не в США.