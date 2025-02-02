Президент США Дональд Трамп издал указ о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на импорт из Мексики и Канады (с исключением для канадских энергоносителей, тариф по которым будет 10%). Также 10%-ю пошлину ввели на товары из Китая.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Socia.

По словам Трампа, меры введены "из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил".

Канада и Мексика уже заявили, что вводят ответные пошлины на товары из США.

Канада вводит 25%-е тарифы для товаров на общую сумму 106 млрд долларов США, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он также призвал соотечественников покупать канадские товары и проводить отпуск на родине, а не в США.

Мексика обещает, что ответят Вашингтону "тарифными и нетарифными мерами". Несмотря на это, президент страны Клаудия Шейнбаум выразила открытость к переговорам, пояснив, что проблемы решаются не через введение тарифов, а через диалог.

В свою очередь Китай уже заявлял, что пожалуется на тарифы во Всемирную торговую организацию.

Напомним, также Трамп пригрозил пошлинами в размере 100% странам БРИКС в случае создания альтернативной доллару мировой валюты.