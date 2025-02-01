Новый президент США Дональд Трамп объявил, что введет пошлины на товары из Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".

Об этом президент США сказал журналистам в Белом доме.

Также Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить предстоящее введение пошлин со стороны США с 1 февраля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен сократить торговый дефицит с США за счет закупок нефти и газа или столкнуться с пошлинами.

"Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы на всем протяжении", – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

По данным США, дефицит торговли товарами и услугами страны с ЕС в 2022 году составил 131,3 млрд долларов.

Известно, что команда Дональда Трампа планирует продолжать военную помощь Украине, но уже сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.