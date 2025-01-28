На первом брифинге в Белом доме новая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа в резких выражениях объяснила причины заморозки финансирования федеральных грантов внутри США.

"США приостановили финансирование программ помощи для их пересмотра. За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране," - сказала Каролина Ливитт в ходе своего первого брифинга во вторник.

Она отметила, что Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США.

"Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа," - добавила Левитт.

Эти меры направлены на восстановление финансовой стабильности и обеспечение прозрачности бюджета после многолетней "расточительности" предыдущей администрации.

Мы сообщали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил самого молодого в истории пресс-секретаря Белого дома. Им стала спикер его предвыборной кампании 27-летняя Каролина Ливитт.

Осенью 2022 года она баллотировалась в Конгресс от штата Нью Гемпшир и критиковала помощь Украине.

Она заявляла, что из-за отправки денег за границу, жители ее штата "выбирают между отоплением и едой этой зимой". И, даже осуждая Путина, обещала снизить расходы на помощь Киеву.

В предыдущую каденцию Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома она занимала пост заместителя пресс-секретаря Администрации.