Следом за иностранной помощью Белый дом со вторника, 28 января, приостанавливает федеральные гранты и займы внутри США.

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа начинает масштабный пересмотр своих расходов, пишет Associated Press.

"Это вызывает замешательство и панику среди организаций, которые использовали бюджет как источник своей финансовой поддержки", - сообщает агентство.

В Белом доме уже заявили, что заморозка финансирования коснётся прежде всего мер в области прав трансгендеров, экологии и программ по инклюзивности.

"Использование федеральных ресурсов для продвижения марксистского равенства, трансгендеризма и политики социальной инженерии "Нового зеленого курса" является пустой тратой денег налогоплательщиков, которая не улучшает повседневную жизнь тех, кому мы служим", – заявил глава бюджетного управления Белого дома Мэтью Вает.

Заморозка финансирования может затронуть триллионы долларов. Она начнётся уже сегодня, во вторник.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что заморозил помощь другим странам.

Агентство США по международному развитию USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения Дональда Трампа начать аудит на 90 дней.

Как мы писали, в Украине действуют 112 проектов USAID, их финансирование достигает в общем 7 миллиардов долларов.