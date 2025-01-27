В Украине действует 112 проектов Агентства США по международному развитию USAID, их финансирование достигает в общем 7 миллиардов долларов.

Такие данные привел в своем Фейсбуке народный депутат Марьян Заблоцкий.

Парламентарий поддерживает приостановку их финансирования, потому что "почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны", а большая часть выделенных им средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний - исполнителей грантов.

В частности, за три года 297 миллионов долларов были выделены на следующие мероприятия:

поддержка в создании на YouTube ток-шоу под названием "Эбаут";

поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни "Разом" и проведении концертов;

проведение организацией "Змины" (также известной как Don't Take Fake, или DTF) лагеря электронных музыкантов;

создание мурала и серии культурных событий организацией CUKR;

создание продюсером Татьяной Поставной и певцом Владимиром Дантесом реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах;

выпуск первой серии проекта "КолледжCheck";

выпуск второго сезона проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".

"И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?" - задался вопросом Заблоцкий.

Как мы писали, 21 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам.

Сегодня в USAID подтвердили, что оно приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения Трампа.