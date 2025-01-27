USAID поддерживает в Украине 112 проектов, включая создание муралов и песен
В Украине действует 112 проектов Агентства США по международному развитию USAID, их финансирование достигает в общем 7 миллиардов долларов.
Такие данные привел в своем Фейсбуке народный депутат Марьян Заблоцкий.
Парламентарий поддерживает приостановку их финансирования, потому что "почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны", а большая часть выделенных им средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний - исполнителей грантов.
В частности, за три года 297 миллионов долларов были выделены на следующие мероприятия:
- поддержка в создании на YouTube ток-шоу под названием "Эбаут";
- поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни "Разом" и проведении концертов;
- проведение организацией "Змины" (также известной как Don't Take Fake, или DTF) лагеря электронных музыкантов;
- создание мурала и серии культурных событий организацией CUKR;
- создание продюсером Татьяной Поставной и певцом Владимиром Дантесом реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах;
- выпуск первой серии проекта "КолледжCheck";
- выпуск второго сезона проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".
"И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?" - задался вопросом Заблоцкий.
Как мы писали, 21 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам.
Сегодня в USAID подтвердили, что оно приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения Трампа.