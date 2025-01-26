В прессе подтверждают, что Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них в рамках остановки программ помощи по линии Государственного департамента.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на сотрудника офиса USAID в Киеве.

По словам источника, подробными указаниями о планировании реализации директивы работники пока не владеют. Будут ли исключения там также не знают.

Однако в пресс-службе отметили, что уже перенаправили запрос в Государственный департамент США.

Как известно, USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы. Украинские организации уже начали получать письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет агенства или организаций, зависимых от американского финансирования.

Не так давно в Financial Times писали, что в Киеве ряд организаций, которые финансируются США, уже начали получать распоряжения о прекращении работ.

Напомним, США остановили помощь Украине, включая военную, в рамках указа Трампа о приостановке всего заграничного финансирования.

Ранее мы также писали о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что заморозил помощь другим странам на 90 дней для оценки соответствия национальным интересам США.