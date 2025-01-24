В США остановили помощь Украине, включая военную, в рамках указа Трампа о приостановке всего заграничного финансирования, сообщает Politico со ссылкой на трех действующих и двух бывших чиновников Госдепартамента.

Издание пишет, что Госдеп вводит немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи. Госсекретарь Марко Рубио выпустил новое распоряжение, которое останавливает финансирование большинства текущих программ иностранной помощи на 90 дней.

"Приказы о прекращении" касаются помощи всем странам, кроме Израиля и Египта.

Этот приказ, который стал неожиданностью для сотрудников Госдепартамента, распространяется и на военную помощь Украине, сообщают источники.

В ответ журналист украинской редакции "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на Пентагон заявил, что приказ государственного секретаря Марко Рубио о приостановке зарубежной помощи США не касается военной поддержки Украины.

В тоже время он отмечает, что не знает, откуда Politico взяла информацию о приостановке военной помощи.

"Может быть речь идет о программе FMF, но деньги по ней уже давно потрачены", - написал Ярыш.

Дело в том, что ранее "Голос Америки" со ссылкой на Пентагон уже сообщал, что военная помощь Украине из-за указа Трампа на паузу ставиться не будет.

"Военная помощь Украине не подпадает под действие недавнего указа об ограничении предоставления иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", – привело издание цитату из Пентагона.

Ранее новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об уверенности, что Евросоюз заменит США в помощи Украине.

Она добавила, что "не следует спекулировать относительно будущей поддержки США", ведь "не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей в мире".

"Я действительно уверена, что все остальные члены ЕС, а также, надеюсь, и Соединенные Штаты, готовы и дальше оказывать поддержку Украине. Европейский союз также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты не захотят", - сказала Каллас.