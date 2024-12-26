Избранный президент США Дональд Трамп дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена, и давит на них, чтобы они увеличили свою помощь.

Об этом пишет The Washington Post в репортаже "Пока Украина отмечает Рождество, измученные солдаты задаются вопросом, сможет ли Трамп положить конец войне".

Репортер WP побывал в Днепропетровской области и рассказал о пессимистических настроениях украинских военных.

"Нет хорошего настроения. Нет ощущения, что конец войны близок. Боевой дух падает все ниже и ниже, становится все хуже и хуже", - сказал газете замкомандира батальона 33-й механизированной бригады Кирилл.

Солдаты 33-й бригады на вопрос о том, что они думают о возможном прекращении огня в 2025 году, сказали, что приветствовали бы его, но скептически относятся к тому, что оно наступит скоро.

Бойцы следят за изменениями в международной ситуации.

"Я боюсь, что нас просто бросят. Вот такие мысли закрадываются – что поддержка и поставки от наших союзников, боеприпасов просто прекратятся. Если этого не будет, нам нечем будет стрелять", – сказал 26-летний Александр.

Но большинство украинских военнослужащих признают, что нехватка солдат сейчас так же критична, как и нехватка оружия. Некоторые специализированные должности в 33-м полку – например, водитель бронетранспортера – сократились до одного человека на батальон, что усложнило логистику для безопасной транспортировки войск туда и обратно с позиций в окопах.

"У нас вообще есть пехота? Все сводится к паре парней, и им больше 50 лет. Что они собираются делать?" – говорит 37-летний оператор беспилотника Денис.

Ранее сообщалось, что победа на выборах Дональда Трампа знаменует начало новой эпохи и кризис либеральной демократии.

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