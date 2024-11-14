Россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если их предложит избранный президент США Дональд Трамп.

Об этом, как сообщает Reuters, цитируя посла РФ в ООН Геннадия Гатилова.

"Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется", – сказал посол.

При этом он добавил, что "любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов".

Гатилов также заявил, что избрание Трампа представляет новую возможность для диалога с США.

Ранее мы выясняли, почему через неделю после победы Трампа на выборах президента США из Вашингтона идут все более тревожные сигналы для украинской власти относительно политики будущего президента по Украине.

Многое указывает на то, что Трамп попытается претворить в жизнь идею скорейшего завершения войны по линии фронта с отказом принимать Украину в НАТО, против чего категорически выступает Киев.

Также стало известно, что возвращение Трампа в Белый дом может разрушить единство Запада по Украине.