В российской элите считают, что возвращение Трампа в Овальный кабинет Белого дома создало для России возможность разрушить единство Запада по вопросу Украины и перекроить мировую карту власти.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, в коридорах власти в Москве победу кампании Трампа, утверждавшего, что Америке следует сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а не помогать таким странам, как Украина, приветствовали как потенциальную победу усилий России по созданию собственной сферы влияния в мире.

В еще более широком смысле это было воспринято как победа консервативных, изоляционистских сил, поддерживаемых Россией, над либеральным, западным мировым порядком, устанавливающим правила для всего мира, которые Кремль (и его союзники) стремятся подорвать.

"Мы победили", - сказал российский идеолог Александр Дугин.

"Мир никогда не будет таким, как прежде. Глобалисты проиграли свою последнюю битву", - написал Дугин в X.

Российское бизнес-сообщество также не могло скрыть нового чувства оптимизма относительно того, что победа Трампа изменит ситуацию к лучшему в глазах россиян.

Акции на Московской фондовой бирже выросли почти на 3 процента в начале торгов после объявления результатов выборов на фоне широко распространенных ожиданий того, что Трамп может предложить снять санкции с России в обмен на прекращение военных действий.

"Трамп - человек, который привык заключать сделки. Ожидается, что при Трампе решения по прекращению конфликта и смягчению санкций будут приниматься быстрее", - сказал московский бизнесмен.

Ранее стало известно, какими будут первые шаги Трампа после возвращения в Белый дом, а также о том, что почти треть американцев ждёт гражданскую войну после выборов президента страны.