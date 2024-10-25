Телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США Камалой Харрис по запросу другого кандидата на этот пост Дональда Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.

Об этом сообщает Daily Express.

Скандальное интервью с Харрис вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Его не просто вырезали, а заменили другим куском, чтобы спасти.

"Такое впечатление, что премьер Нетаньяху к вам не прислушивается", - задал вопрос журналист.

"Что ж, Билл. Приложенные нами усилия привели к некоторым движениям, которые совершил Израиль в регионе, которые в огромной степени были подсказаны и стали результатом многих вещей, включая наши призывы относительно того, что должно происходить в этом регионе", - пространно ответила ему вице-президент Харрис.

В эфире вопрос журналиста прозвучал в неизменённом виде, но ответ Камалы был другим.

"Мы не перестанем добиваться того, что необходимо Соединенным Штатам, и предельно четко доносить нашу позицию", - чётко артикулировала свою позицию кандидат в президенты США.

Трамп сразу обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Несвязный ответ на вопрос республиканец назвал "словесным салатом".

Ранее стало известно, что Камала согласна с "формулой мира" Зеленского, которая предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года.

При этом Харрис отметила, что "некоторые в США хотят заставить Украину отдать свои территории России" (намёк на Трампа - Ред.), но отвергла подобный подход.

Также Камала Харрис пообещала не обсуждать с Владимиром Путиным завершение войны в Украине без участия Киева.