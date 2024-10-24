Кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп опережает свою соперницу-республиканку Камалу Харрис на 2% (его 47% против ее 45%).

Об этом свидетельствует национальный опрос The Wall Street Journal.

При этом в августовском опросе Харрис лидировала на 2%. Издание отмечает, что текущая разница находится в пределах погрешности, однако все-таки анализирует рывок Трампа вперед.

The Wall Street Journal делает вывод, что демократ получил преимущество, потому что "избиратели приняли более позитивный взгляд на его программу и прошлые достижения и более негативное отношение к Камале Харрис". Опрос показал, что "шквал негативной рекламы и выступления самих кандидатов подорвали некоторые положительные впечатления о Харрис", которые изначально сложились у избирателей.

Негативная оценка вице-президента с августа выросла на 8% — до 53%. А взгляды на Трампа стали более положительными, "избиратели вспоминают его время на посту президента более позитивно, чем когда-либо в этом избирательном цикле". Больше всего людей позитивно оценивают его программу и экономический план.

Предвыборная же агитация Харрис оказывает неоднозначный эффект на электорат.

"Избиратели наконец-то узнают ее. Период определения подходит к концу, и больше людей недовольны тем, что узнали о ней, чем тем, что знают о президенте Трампе", — сказал республиканский социолог Дэвид Ли, который проводил опрос для издания совместно с демократом Майклом Боцианом.

Последний считает, что Харрис сможет победить, если сделает еще больший упор на теме разрешения абортов и поддержки среднего класса.

Опрос другой газеты, Financial Times, тоже показывает, что Трамп обогнал Харрис как кандидат, которому американцы больше доверяют в вопросах экономики. Рейтинг Харрис по этому вопросу был выше, чем у Джо Байдена после номинации, и опережал Трампа, однако на данный момент упал ниже, чем у республиканца.

В августе опубликованный The Hill рейтинг показывал лучшие позиции у Харрис.

Накануне дебатов с Трампом Харрис начала кое-где терять лидерство.