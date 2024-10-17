Вице-президент США Камала Харрис дала интервью лояльному к республиканцам телеканалу Fox News.

В отличие от других интервью, здесь вице-президенту задавали больше острых вопросов. В основном на тему того, что именно Харрис и Джо Байден ответственны за проблемы, которые сложились в США за последние годы.

В ответ на это Камала Харрис отвечала, что она "не будет продолжением президентства Джо Байдена".

"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, который вступает в должность, я привнесу свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров", - ответила Харрис.

Ведущий ей возразил: "Вы были вице-президентом в течение трех с половиной лет, так от чего вы переворачиваете страницу?" (намекая на слоган предвыборной кампании Харрис, который призывает "перевернуть страницу").

Вице-президент на это ответила, что нужно "перевернуть страницу прошлого десятилетия, в течение которого мы были обременены риторикой, исходящей от Дональда Трампа".

Ведущий на это напомнил, что последние три с половиной года правит администрация Байдена-Харрис. За это время 79% американцев начали считать, что страна находится на неправильном пути.

"И Дональд Трамп баллотируется на пост с тех самых пор" - ответила Харрис.

На возражение, что именно она и Байден были "на посту", вице-президент сказала: "Мы оба понимаем, о чем я говорю". "На самом деле нет. О чем вы говорите?" - уточнил журналист.

"Я говорю о том, что за прошедшее десятилетие... Послушайте! За десятилетие мне очевидно, что со мной на сцене были республиканцы", - ответила Харрис.

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько нелегальных мигрантов въехали в США за время правления действующей администрации. И обвинила республиканцев в том, что они затянули принятия недавнего законопроекта об охране границ.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс после интервью посоветовал демократам "подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена".

Близкий к демократам телеканал CNN назвал интервью "ожесточенной схваткой", поскольку Харрис "осмелилась войти в логово консервативных СМИ".

Напомним, согласно опросу, бывший президент США опередил Харрис в двух колеблющихся штатах.

Также западная пресса писала о том, что американские избиратели поддерживают риторику Дональда Трампа касательно Украины значительно в большей степени, чем то, что говорит о российско-украинском конфликте его оппонент Камала Харрис.