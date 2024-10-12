Американские избиратели поддерживают риторику Дональда Трампа касательно Украины значительно в большей степени, чем то, что говорит о российско-украинском конфликте его оппонент Камала Харрис.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal по итогам опроса в семи "колеблющихся" штатах, от которых будет зависеть судьба президентских выборов в США.

Так, заявления Трампа о войне в Украине поддерживают 50% опрошенных жителей этих штатов, а Харрис – 39%. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, разрыв симпатий в отношении этой темы следующий: 48% против 33% в пользу республиканца.

При этом издание напоминает, что сама по себе внешняя политика страны не является приоритетом для американских избирателей. Респонденты по-прежнему считают экономику США наиболее важным фактором при выборе кандидата, затем по важности для американцев следуют вопросы миграции и безопасность границ.

Ранее журнал Economist писал, что формировать американскую политику будут идеи Трампа, кто бы ни победил на выборах в США.

Напомним, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратит третью мировую войну.