"Подписные" Библии экс-президента США и теперешнего кандидата от республиканцев Дональда Трампа были напечатаны в Китае.

Об этом сообщает инфомационное агентство Associated Press со ссылкой на базы данных по международной торговле.

В комплекте с Писанием шли тексты конституции Штатов, билль о правах, декларация независимости, клятва верности и песня "Боже, благослови Америку".

"Тысячи копий Библий Дональда Трампа (с песней) "Боже, благослови Америку" были напечатаны в стране, которую бывший президент не раз обвинял в краже американских рабочих мест и участии в несправедливых торговых практиках – Китае. <...> Печатная фабрика в восточном городе Ханчжоу доставила в США почти 120 тысяч этих Библий в период с начала февраля по конец марта", – сообщает издание.

Ранее американский журналист сообщал, что Трамп звонил Путину в начале года.

Боб Вудворд в своей новой книге "Война" резко критикует Трампа, называя его "самым безрассудным и импульсивным президентом в истории Америки".

Напомним, китайские банки массово блокируют сделки с россиянами, потому что не хотят терять лицо перед США.