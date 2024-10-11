Кто бы ни победил на выборах в США, формировать американскую политику будут идеи бывшего президент страны и нынешнего кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.

Такой вывод сделал авторитетный британский журнал The Economist.

Проведенный изданием анализ восьми основных направлений политики показал, что подходы Харрис во многом подражают идеям Трампа: ограничению миграции, сохранению протекционистских тарифов и уменьшению налогов. Во внешней политике она даже более радикальна в действиях, чем Трамп на словах.

Единственное значительное расхождение, по мнению издания, – в вопросах Украины.

"Поддержка Украины – вот где разрыв кажется самым большим. Г-жа Харрис… продолжит снабжать Украину оружием и деньгами, пока Конгресс позволит ей это делать. Политика г-на Трампа необычайно расплывчата: он говорит только, что война не началась бы при нем и что он быстро ее остановит. Он не говорит, как, и его отказ сказать, на чьей стороне он хотел бы победить, усиливает опасения, что он призовет Украину согласиться на условия России. Однако такое катастрофическое предательство не является неизбежным. Даже г-н Трамп может беспокоиться о том, что, позволив российским танкам проехать по большей части Украины, он будет выглядеть слабым", – пишет The Economist.