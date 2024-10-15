Кандидата в президенты США Камалу Харрис упрекают в недостаточно активной предвыборной кампании на фоне опросов, которые показывают рост результатов Дональда Трампа в "колеблющихся" штатах.

Причем упреки появились на страницах газеты New York Times, заявившей о своей поддержке Харрис.

По словам журналистки Маурин Дауд, вице-президента США не проявляет "скорости" в борьбе с Трампом.

"Времени мало, очень мало. Ей нужно действовать агрессивнее. У меня не создается впечатления, что у нее есть инстинкт хищника. Она упускает шанс за шансом. Я до смерти напуган. Ей нужно ударить по противнику — и срочно", — заявил автору статьи американский политконсультант Чарльз Карвилл.

Харрис в колонке сравнивают с проигравшей Трампу Хиллари Клинтон, которая "недостаточно усердно вела кампанию".

Автор пишет, что недавние интервью вице-президента не принесли результата, потому что она лишь отвечала на вопросы, а не задавала их избирателям Трампа. При этом "даже после простых вопросов от дружелюбных телеведущих Харрис иногда казалась неуверенной в ответах".

Также журналистка пишет, что у Харрис нет общего видения своих целей на посту президента.

"Трудно понять, почему она давно не села с блокнотом или ноутбуком, чтобы решить, зачем она хочет стать президентом, какие у неё главные приоритеты и как она собирается их реализовать... В основном её аргумент заключается в том, что она не Дональд Трамп", — говорится в статье.

"Тревожно, что Харрис не может преодолеть препятствия и обогнать Трампа… Ей нужно действовать, чтобы мы не проиграли", — резюмирует журналистка.

Ранее мы писали, что редакция NYT поддержала Харрис на выборах президента США.

Мы также приводили результаты опросов, согласно которым бывший президент США опередил Харрис в двух колеблющихся штатов.