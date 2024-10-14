Дочь покойного российского оппозиционера Алексея Навального Дарья стала сотрудником предвыборного штаба Камалы Харрис в "колеблющемся" штате Пенсильвания.

Информация об этом размещена на её странице в американской соцсети для поиска и установления деловых контактов Linkedin.

В этом году 23-летняя Навальная окончила Стэнфордский университет по специальности "Социальная психология и политология", как она указала в своем профиле.

Ее текущая карьерная позиция обозначена как Field Organizer, что предполагает работу с волонтерами. Также Навальная занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. В штабе Харрис дочь оппозиционера работает с августа 2024 года.

Напомним, 16 февраля этого года российские власти заявили о смерти Навального в тюрьме. Согласно выводам экспертизы, он умер из-за отрыва тромба.

После смерти оппозиционера, 22 февраля, Дарья и ее мать Юлия встретились с Джо Байденом в Сан-Франциско.

"Наследие мужества Алексея будет жить в Юле и Даше", — написал тогда Байден в соцсети X.

После этого вдова Навального также общалась с Камалой Харрис.

Весной стало известно, что еще одна представительница американских демократов, Хиллари Клинтон, лоббировала обмен Навального на заключенного в Германии Вадима Красикова.