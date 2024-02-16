Российские власти заявили о смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что российский оппозиционер умер в исправительной колонии.

Сообщается, что ему "проводили все необходимые мероприятия, положительных результатов они не дали".

В сообщении УФСИН говорится, что Навальный "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание".

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным источника RT, у него оторвался тромб.

ФСИН направляет комиссию в колонию.