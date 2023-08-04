Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал свой 19-летний срок. Он считает, что либо режим Владимира Путина рухнет, либо он (то есть Навальный) будет сидеть до конца жизни.

Об этом заключенный написал в своем телеграм-канале.

"19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению", – написал Навальный.

Как писала "Страна", сегодня оппозиционера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, создание посягающей на права граждан НКО, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Прокуратура запрашивала Навальному 20 лет колонии строгого режима по делу об экстремизме, но в итоге ему дали 19.