Российскому оппозиционеру Алексею Навальному прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима по делу об экстремизме.

Об этом сообщил его соратник Иван Жданов.

Ранее была информация, что новое дело может закончиться для Навального пожизненным сроком.

Политик уже отбывает наказание по делу о мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. В марте прошлого года его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В марте отбывающий срок Навальный сообщил, что Мария Певчих стала новым главой его Фонда борьбы с коррупцией.

Также мы писали, как Навальный заявил о неизбежности военного поражения РФ и призвал признать Украину в границах 1991 года.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Навальный призывал россиян выходить на центральные площади городов, чтобы остановить войну.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.