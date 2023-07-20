В четверг, 20 июля, в Украине идет 512-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

20 июля

9:50 Кадры разрушенного здания в центре Одессы.

На фотографиях видно, что там расположено отделение банка "Восток", который находится рядом с администрацией морского порта.

9:45 ВСУ продвинулись под Ореховым на Запорожском фронте, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Продвинуться удалось на направлениях Малая Токмачка – Вербовое и Новоданиловка – Роботино. Сейчас Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом российские войска пытались вернуть утраченные позиции севернее Приютного на Времьевском выступе. Их атаки отбили.

9:37 Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину, заявили в Белом доме.

К такому выводу в США пришли, потому что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским морским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж, передает CNN.

9:32 В ГСЧС показали кадры ликвидации пожара после удара "Шахеда" по детскому лагерю в окрестностях Сум, при котором пострадала медсестра.

9:25 В Одессе временно перекрыли движение транспорта по переулку Нахимова из-за проведения спасательных работ и ликвидации последствий разрушений от ночных обстрелов.

Об этом сообщает спикер ОВА Братчук.

Рядом с Нахимова находится администрация морского порта.

9:16 Губернатор Ким сообщает подробности ночной ракетной атаки по Николаеву.

Удар был около 03:03. В результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 кв. м, который уже потушен. Продолжается разбор завалов.

Повреждены соседние многоэтажные дома и около 15 гаражей.

Пострадали 19 человек.

8:47 На юге Украины под ударом россиян этой ночью оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети, сообщает командование Воздушных сил. Основной удар пришелся по Одессе и Николаеву.

В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

А именно:

7 крылатых "Ониксов" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму (не сбит ни один)

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем (не сбита ни одна)

три "Калибра" (сбито два)

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" из Крыма (сбито три)

19 "Шахидов", летевших из Крыма и Курска (сбито 13).

Итого из 38 воздушных целей сбито 18.

8:30 Последствия удара "Шахидом" по Черниговской области. Прилет был в поселке Семёновка.

8:21 Дрон, атаковавший ночью Крым, ударил по селу Раздольное, в район магазина "Метро", сообщают телеграм-каналы.

8:16 Три "Шахеда" ночью атаковали Сумскую область. Два были сбиты, третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. Там начался пожар. Пострадала медсестра.

7:57 Видео последствий удара по Николаеву.

7:27 Во время ночной атаки по Одессе ранены четыре человека, разрушено админздание в центре города, взрывной волной повредило ряд домов, сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В области попадания в складские помещения. Во время атаки россияне использовала ракеты разного типа: "Оникс", Х-22, "Искандеры". Кроме того, применялись дроны.

7:25 Последствия ночной атаки на Николаев. По последним данным, в городе пострадали 18 человек, половина из них в больнице.

7:10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

6:14 На северо-западе Крыма беспилотник повредил четыре административных здания.

Во время атаки погибла девочка-подросток, заявил "глава Крыма" Аксенов.

6:01 В центре Одессы пожар после прилета, сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Двое человек в больнице. Также есть прилет по области.

В Николаеве после удара по центру города ранены девять человек, есть погибшие (цифру жертв глава области Ким не уточняет). Мэр города Сенкевич сообщил, что повреждены пять жилых многоэтажек Николаева. Их отключили от электроснабжения, а людям предложили отселение.

В другом районе города повреждено около 15 гаражей, а в соседних домах выбило окна.

3:53 Ким сообщает о жертвах прилёта в Николаеве: "На сейчас 7 раненых: 4 взрослых, 3 детей (1 до года; 3 года; 16 лет). Повезли в больницы".

3:51 В центре Одессы пропал свет после сильного взрыва, пишут местные паблики.

3:40 О прилете по центру Николаева сообщает глава ОВА Ким.

"Горит гараж и трехэтажный жилой дом. Пожарные выехали", - написал Ким.

3:20 Сообщают о взрывах в Николаевской области. Около Одессы взрывы были в районе Черноморска, сообщают местные паблики.

3:09 В Сумах, Николаеве, Одессе слышны взрывы.

3:05 Зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3 с южного направления, сообщают Воздушные силы.

2:55 Сильные взрывы в Одессе.

Воздушные силы сообщают о пусках россиянами ракет "Оникс" и "Калибр".