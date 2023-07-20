Владимир Зеленский в своём вечернем обращении к украинцам предложил премьеру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта Александра Ткаченко.

"Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем и о другом вопросе, который следует рассматривать, в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Музеи, культурные центры, символы, сериалы - всё это важно, но сейчас другие приоритеты. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – заявил президент.



"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут – сначала победа", – добавил он.

Это заявление прозвучало на фоне скандалов вокруг последних затрат в сфере культуры.

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Речь о выделении более полумиллиарда на музей Голодомора, 28 миллионов на замену советского герба у памятника Родины-матери и 33 миллионов на съемки комедийного сериала об агробароне и авторе фразы "Вова, їбаш їх бл@ть".