"Страна" нашла автора тризуба, который заменит советский герб на монументе "Родина-мать" в Киеве.

Скульптор Алексей Пергаменщик рассказал, что активная работа над проектом началась в средине мая.

"С середины мая я почти не спал, почти не ел и не видел семью. Постоянно занимался, общался с автором герба, который был утвержден на законодательном уровне в 1992 году. Мы с ним общались, как геральдически правильно изобразить герб на скульптуре. Абсолютно ничего не меняли в плане пропорций самого герба: все радиусы, углы и все соотношения идентичны тем, которые прописаны в Конституции", - говорит Пергаменщик.

Он рассказал, что материал тризуба идентичен материалу самой скульптуры, а вес - примерно 400 кг.

"Сам тризуб не должен по весу нагружать конструкцию больше, чем она нагружена советским гербом. Мы абсолютно не меняли ничего в плане канонов данной скульптуры, взяли тот же материал для тризуба из которого сделана "Родина мать" - титаносодержащая нержавеющая сталь 1,5 мм толщиной. Размер щита - 8х12, а размер тризуба 7,6х4,5 и выступает он на 20,5 см. Я делал много разных образцов с нержавеющей стали, подвешивал на тросах и мы с министром культуры смотрели, какая должна быть толщина. Кроме того, мы создали 3D модель изображения. Тризуб читабельный, его будет видно со всех сторон", - говорит Алексей Пергаменщик.

Также скульптор сказал, как реагирует на хейт вокруг тризуба, установка которого обойдётся в 28 млн гривен (многие в соцсетях высказывают мнение, что такие траты во время войны бесполезны и лучше пустить деньги, даже если они не государственные, а частные, на помощь армии).

"Кто-то говорит за какие-то деньги - я ж не отвечаю за эти вопросы. У меня задача - сделать качественное изображение. Кто-то говорит "не на часі". У нас в стране за 30 лет постоянно что-то происходит, нет такого, что "на часі". В 1992 году не смогли сделать, потом одна революция, вторая, ковид, сейчас война. Но это необходимо сейчас. Герб наконец-то будет в Киеве на самой высокой статуе Европы", - сказал Пергаменщик.

Напомним, 13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите "Родины-матери" в Киеве на тризуб. Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

Выделение значительных средств на проект замены герба, музей Голодомора и другие не связанные с войной инициативы вызвало скандал, подробнее о котором мы писали в отдельном материале.