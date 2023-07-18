В Украине разгорелся очередной скандал с бюджетными деньгами. 13 июля парламент одобрил законопроект №9437, который предусматривает выделение из госбюджета больше 570 млн гривен на достройку музея Голодомора.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Украинцы начали массово возмущаться в соцсетях, что такие бюджетные расходы в разгар войны, мягко говоря, не ко времени. Тем более что есть проблемы с финансированием армии - в частности, военным в тылу так и не вернули доплаты в 30 тысяч, ссылаясь на дефицит средств в казне. А тут миллионы - на музей.

Люди стали подсчитывать, сколько дронов и другого оружия можно было бы купить за "музейные" 570 миллионов. Но на них почему-то приходится собирать деньги всей страной.

Отметим, что это далеко не первый за последнее время скандал, связанный со странным распределением бюджетных денег. Много возмущений вызвали также щедрое финансирование дорог, строительства стадионов и беговых дорожек и т.д.

В целом в Украине с начала войны бюджет то и дело перекраивают. Внесение правок в главную смету страны началось буквально с первых месяцев полномасштабного вторжения и уже вошло в традицию. Причем нередко финансирование выделяется на такие статьи, которые и в мирное время были спорными.

"Бюджет сейчас делят в ручном режиме. Есть официально утвержденная смета, но запланированные расходные статьи всегда можно "подвинуть" или "ужать" под определенные договоренности. И таким образом можно найти деньги и на музей, и на стадионы и на много чего "необязательного", — говорит нам источник из местного самоуправления.

Разбирались, как сейчас распределяются бюджетные средства и почему на одних статьях экономят, а другие получают щедрое финансирование.

Музейная "зрада"

13 июля Рада поддержала выделение более полумиллиарда гривен на достройку музея Голодомора. За эти деньги планируется профинансировать завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея, на платформе которого собираются провести основные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора.

Согласно пояснительной записке законопроекта №9437, работы планируются с размахом. Фасад музея, а также пешеходный мост-аллею и террасу выложат гранитом, смонтируют прозрачные стеклянные конструкции, на кровле будет система озеленения. Плюс предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Отметим, что сам музей относится к долгостроям, его не могут достроить еще с 2008 года. И последний рывок решили сделать именно сейчас.

"Это позволит в короткий срок завершить весь комплекс работ. Решение будет способствовать восстановлению исторической справедливости для украинцев, утверждению в нашем обществе и среди всего международного сообщества нетерпимости к любым проявлениям агрессии и насилия", - отметила глава бюджетного парламентского комитета Роксолана Пидласа.

Выделение миллионов на музей в разгар войны вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях украинцы начали массово возмущаться: не лучше бы эти средства пустить на армию, обеспечение которой во многом зависит от международной помощи и волонтеров.

"С утра читаю новости. Верховная Рада выделила 570 млн на музей! Это так ко времени?! Это такая сейчас необходимость? Люди лишаются жилья и не получают компенсации, разрушения по всей стране, а мы музеи открываем за такие большие деньги! Я в шоке! Наверное, война закончилась, просто мы об этом еще не знаем, нас забыли предупредить? Или что происходит?" — написала в Фейсбук пользователь Елена Колосова.

Комментаторы предполагают, что на строительстве проще "разворовывать бюджетные деньги", и этим может поясняться щедрое финансирование проекта.

Но история с музеем далеко не единственная. Ситуация, когда в казне ищут "лишние" деньги под финансирование отдельных проектов, уже вошла в традицию.

Бюджет то и дело перекраивают, перебрасывая средства с одной статьи на другую. На столь частые корректировки уже обратил внимание МВФ. В обновленном меморандуме с Фондом прописано обязательство Украины вернуться к среднесрочному бюджетному планированию, что, по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, должно обеспечить преемственность бюджетного процесса.

Как перекраивают бюджет

Поправки в бюджет украинские власти вносили и ранее, но с началом войны этот процесс поставили на поток.

Корректировки вносят пачками, причем делает это как Рада, принимая отдельные законы (например, как в случае с музеем Голодомора), так и Кабмин.

"Если средства перебрасываются в рамках одного распорядителя (министерства), то правительство может провести это своим распоряжением. Как это происходит? Например, то или иное министерство выходит с запросом, что под какую-то из статей не хватает средств, и предлагает, откуда их можно взять. Кабмин согласует уменьшение финансирования по одной из статей и увеличение на эту сумму по другой", — поясняет Пендзин.

Также Кабмин согласует распределение субвенций на места и денег из бюджетных фондов. Именно через правительство сейчас проходит больше всего "перераспределений", пишет в своем Телеграме нардеп Ярослав Железняк.

"Сейчас (во время войны) Кабмин может и без Рады их (деньги - Ред.) перебросить. Уверен, что вы даже не знали, что за последнюю неделю Кабмин перераспределил средств более чем на 20 млн и как раз там нужно искать самые большие "зрады". Думаю, ни один читатель этого текста не расскажет, как сейчас планируют потратить 71 млрд из фонда ликвидации последствий войны... Или как дальше используются выделенные средства. И тут привет: куча коллективных кейсов барабанов для укрытий", - написал Железняк.

Один из последних примеров масштабного распределения средств — с Фондом ликвидации последствий вооруженной агрессии, на счету которого сейчас больше 70 млрд гривен.

Кабмин утвердил перечень первых 159 проектов, под которые дадут деньги - 6,6 млрд. В основном речь идет о ремонтах и строительстве.

16 июня правительство своим распоряжением №534-р выделило Мининфраструктуры 6,6 млрд гривен в счет 50% средств, которые перечисляются НБУ. И распределило субвенции на места. Киевская область получит около 1,7 млрд, Житомирская - 831 млн, Харьковская - около 1,9 млрд и т.д.

Мининфраструктуры должно согласовывать выделение этих средств с бюджетным комитетом Рады.

"Мы должны понимать, что такие огромные суммы нужно контролировать на местах, потому что получается, что люди собирают по копейке для волонтеров, а в это время власти "отпускают" миллиарды для освоения. Это очень беспокоит именно потому, что коррупция измеряется уже миллиардами", — написала в Телеграме нардеп и экс-глава налогового комитета Рады Нина Южанина.

На местах тоже не утихают скандалы, связанные с освоением бюджетных средств - и своих, и полученных из госбюджета.

В Киеве из последних нашумевших историй - закупка дорогих овощерезок и барабанов для бомбоубежищ и тендер на поставку песка для пляжей.

А в небольшом городке Киверцы в Волынской области объявили тендер на ремонт местного стадиона на более чем 71,5 млн гривен. Работы планируются с размахом: новое футбольное покрытие, беговые дорожки и пр. По этому поводу соцсети тоже взорвались.

"Может, когда объявят воздушную тревогу, пойти на стадион, побегать, снять напряжение?" — возмущаются люди в Фейсбуке.

При этом на фоне огромного бюджетного дефицита, долгов, войны и общего провала в экономике такие траты выглядят как минимум странно. Тем более что есть проблемы с обеспечением армии. И это вызывает больше всего вопросов у украинцев, которые не перестают возмущаться, почему деньги идут на музей а не на дроны.

Раздвоение бюджета

Как отмечает экономист Алексей Кущ, в Украине сейчас несколько проблем с бюджетом. Первая - "синдром больших цифр".

"У нас бюджет на 2,5 триллиона, никогда раньше такие огромные суммы не фигурировали. Создается впечатление, что денег много и их можно тратить", - говорит Кущ.

Но половина бюджета финансируется за счет международных партнеров. По сути, в Украине сейчас два бюджета: тот, который базируется на внутренних поступлениях от налогов и сборов, и тот, наполнение которого обеспечивают международные доноры и кредиторы.

Отсюда вторая проблема — неадекватное планирование.

Бюджет-2023 верстался "крупными мазками": в нем, в отличие от "мирных" бюджетов, мало конкретизированы расходные статьи. И уже в зависимости от ситуации общие блоки начинают "расшифровывать", постоянно перераспределяя деньги.

Причем, если говорить о втором бюджете, который наполняется за счет внешних вливаний, то он распределяется исходя не столько из экономической целесообразности, сколько из принципа: деньги есть - значит, их нужно освоить, говорит Кущ. Тем более что в последнее время помощи поступает больше, чем планировалось.

В июне этого года, по данным Кабмина, в общий фонд госбюджета поступило 133,7 млрд гривен (из них 44,4 млрд международной помощи), тогда как планировалось получить совокупно 84,1 млрд. Все международное финансирование планировалось в форме займов, а не грантов, поэтому в доходах бюджета оно не было предусмотрено.

Так как в бюджете расходные статьи прописаны довольно обобщенно, можно легко урезать одни статьи и добавлять другие. Распределение денег идет буквально в ручном режиме.

"Есть проекты, есть смотрящие, которые продвигают их в Кабмине и Раде, добиваясь выделения средств. Понятно, с учетом своих интересов", — говорит наш источник из органов местного самоуправления.

Отсюда явный крен в сторону строительства, где освоить деньги проще всего.

Понятно, что с учетом разрушений ремонтировать и строить нужно. Но без строгого контроля за процессом растет коррупционная составляющая, которая, по оценкам Южаниной, сегодня уже измеряется миллиардами.

Третья бюджетная проблема, по совам Куща, с доходами.

Тут речь идет об "основном" бюджете, который верстался из расчета поступлений от налогов и сборов. И который по большей части идет на финансирование оборонки.

"В поступлениях в бюджет много провалов, поэтому складывается ситуация, что запланированных денег на расходную часть не хватает", — поясняет Кущ.

Получается, что два бюджета - один на армию, второй на "все остальное" - фактически не пересекаются. И если в первом денег не хватает, то во втором их в избытке. Поэтому и получается, что на музей средства есть, а на зарплаты военным нету. Рядовым украинцам очень сложно это понять", - говорит Алексей Кущ.

О проблемах с наполнением бюджета пишет в своем Телеграме и нардеп Ярослав Железняк.

"Все наши внутренние поступления сейчас - это деньги на войну. И если из этих поступлений что-то не приходит, то это то же самое, что украли у армии или перераспределили не туда. И тут я еще раз повторю расчеты по прошлому году. Итак, в прошлом году украли бюджетных средств у армии:

с игорного рынка - на 35 музеев (то есть почти 17 млрд гривен - Ред. );

); табачный рынок тоже не принес в бюджет денег еще на 35 музеев;

с топлива не пришло на 10 музеев (около 6 млрд - Ред. );

); с алкоголя - на 8 музеев (почти 2,4 млрд - Ред. );

); только пара схем "Энергоатома" генерировала в карманы некоторых чиновников на 10 музеев;

"черное зерно" скромно 5 музеев;

а схема по продаже аммиака и калия в АРМА тянет еще на два музея (больше миллиарда гривен - Ред.).

Ну и любимые таможни в прошлом году украли еще не 210 музеев", - пишет Железняк.

При этом, согласно данным Кабмина, в июне текущего года не удалось выполнить план по НДФЛ, налогу на прибыль, ренте за недропользование. По ним бюджет недополучил 5,4 млрд гривен. То есть, как видно, проблема с наполнением бюджета "своими" средствами никуда не делась.