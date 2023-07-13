Верховная Рада выделила более полумиллиарда гривен на достройку музея Голодомора в Киеве.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Всего за это проголосовали 312 депутатов.

Точная сумма - 574 миллиона гривен. Это дополнительные деньги из бюджета. Строительство музея курирует Минкульт.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал достроить Музей голодомора и обновить мемориал "Бабий яр" в Киеве.

Также мы писали о том, что Зеленский поручил за год построить вторую очередь музея Голодомора в Киеве.

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