Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"К международной коалиции по признанию Голодомора геноцидом украинского народа добавился еще один мощный голос – Франции. Мир объединяется в восстановлении исторической справедливости. И увековеченные памяти миллионов замученных голодом украинцев. Четкий сигнал российскому государству-террористу – никогда снова!" - сказано в посте.

Как видно из фото результатов голосования, за высказались 168 депутатов, против - два.

Ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

Незадолго до этого парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов преступлением против человечества и украинского народа.