Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
"К международной коалиции по признанию Голодомора геноцидом украинского народа добавился еще один мощный голос – Франции. Мир объединяется в восстановлении исторической справедливости. И увековеченные памяти миллионов замученных голодом украинцев. Четкий сигнал российскому государству-террористу – никогда снова!" - сказано в посте.
Как видно из фото результатов голосования, за высказались 168 депутатов, против - два.
Ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.
Незадолго до этого парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов преступлением против человечества и украинского народа.