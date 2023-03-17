15 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад по Украине.

Он посвящен в основном военным преступлениям России, но затрагиваются там и действия украинских войск, которые подпадают под критерий нарушений международного права.

Анализируем доклад, который составляла специально учрежденная для этого комиссия.

Общие цифры

По состоянию на 15 февраля зарегистрировано 8006 убитых и 13 287 раненых гражданских лиц в Украине с момента начала конфликта.

Более 90% жертв погибли или ранены после применения оружия взрывного действия - то есть артиллерийских и ракетных обстрелов. Также повреждены или разрушены тысячи жилых домов, более 3 000 учебных заведений и более 600 медицинских учреждений.

По состоянию на 21 февраля известно о восьми миллионах беженцев из Украины по всей Европе, из которых около 90 процентов составляли женщины и дети. Кроме того, около 5,4 миллиона человек потеряли свои дома и являются внутренне перемещенными лицами.

Почти 18 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, добавляет ООН.

Удары по территории, контролируемой ВСУ

Комиссия расследовала 25 огневых атак в девяти областях Украины - как на территории, контролируемой правительством Украины, так и на захваченных Россией.

Большую часть исследованных обстрелов относят на счет российских войск. "Некоторые из этих атак носили несоразмерный характер, так как были совершены с явным пренебрежением к присутствию большого числа гражданских лиц или объектов".

При этом "небольшое количество неизбирательных нападений" было совершено, судя по всему, украинскими вооруженными силами.

В некоторых из рассмотренных ситуаций комиссия ООН не смогла определить военную цель. Российские вооруженные силы применяли оружие, которое наносило удары по военным и гражданским объектам без их различия.

В частности, ООН обвиняет Россию в ударе по Драмтеатру в Мариуполе 16 марта 2022 года. А также в атаке 8 апреля 2022 года на вокзал Краматорска (59 человек были убиты и 92 ранены) и нападение 27 июня 2022 года на торговый центр в Кременчуге (21 человек убит и десятки раненых).

Россия, отметим, признает только обстрел Кременчуга, а остальные инциденты относит на счет ВСУ.

При этом в отчете говорится, что в Мариуполе комиссия не была и поэтому не может с точностью сказать, была ли атака на Драмтеатр преступлением против человечности (данные по Мариуполю устанавливались на основании опроса людей, выехавших на подконтрольную Украине территорию).

Комиссия ООН также пришла к выводу, что удары россиян по энергетике были несоразмерными и являются военным преступлением. А также преступлением против человечности.

При этом, уточняет ООН, предстоит еще выяснить, в какой степени данная стратегия была направлена против гражданского населения.

Удары по территории под контролем РФ

Также делается вывод, что обе стороны вооруженного конфликта не обеспечивали защиту гражданских лиц или гражданских объектов от последствий военных действий.

Комиссия обнаружила случаи, когда украинские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы и противопехотные мины в Изюме Харьковской области, когда город находился под контролем российских вооруженных сил.

Украина, в отличие от РФ, является участником Конвенции о запрещении противопехотных мин. О применении Киевом таких мин в Изюме ранее сообщала Human Rights Watch.

Противопехотные фугасные мины, которые применялись Украиной с июля 2022 года и до вывода российских вооруженных сил, привели к тяжелым ранениям среди

гражданских лиц.

Комиссия определила, что мины-лепестки были доставлены ракетами, выпущенными из РСЗО "Ураган". "Украинские вооруженные силы в то время находились в пределах досягаемости таких ракет", - говорится в отчете.

Также ООН обвинила Украину в обстрелах Изюма кассетными боеприпасами.

"9 мая 2022 года в жилой район попал под обстрел, в результате которого три человека погибли и шесть получили ранения. 14 июля 2022 года обстрел произошел в районе центрального рынка, в результате чего пострадали две пожилые женщины. 16 июля 2022 года несколько суббоеприпасов попали в жилой район, включая детский сад, где в то время укрывались около 250 человек, убив двух пожилых людей", - говорится в отчете.

Таким образом, комиссия ООН "сочла вероятным, что украинские вооруженные силы совершили неизбирательные нападения в нарушение международного гуманитарного права.

Размещение военных на гражданских объектах

Обе стороны размещали свои войска или технику в жилых районах и иногда вынуждали гражданских лиц оставаться там или вблизи их позиций.

Россияне размещали войска и вели боевые действия вблизи Запорожской АЭС. Спутниковые снимки от 29 августа 2022 года показывают военную технику менее чем в 150 метрах от реактора.

На подконтрольной украинским вооруженным силам территории в некоторых случаях не было разделения между вооруженными силами и гражданскими лицами, что подвергало гражданское население риску.

Так было, например, в Чернигове, где силы территориальной обороны разместили свой штаб в школе № 18, а некоторых военных - в школе № 21.

Эти школы одновременно использовались для распределения гуманитарной помощи гражданскому населению. 3 марта 2022 года в результате авиаудара по обеим школам погибли гражданские и военнослужащие.

Казни, задержания, пытки, насилие

Комиссия задокументировала случаи умышленных убийств, незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и незаконного перемещения задержанных лиц в районах, которые перешли под контроль российских властей.

Россияне преследовали за любую форму реальной или предполагаемой поддержки украинских вооруженных сил.

Собранные доказательства свидетельствуют о широко распространенных случаях массовых казней в 17 населенных пунктах Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областей, говорится в отчете.

Наибольшее число казней было в Киевской области, в том числе в городе Буча. Комиссия подтвердила убийство 65 мужчин, двух женщин и 14-летнего мальчика.

Отметим, что украинское следствие называет гораздо большие цифры и утверждает, что только в одной Буче россияне казнили 461 человека. При этом сама ООН в декабре называла другие цифры - 73 гражданских лица, расстрелянных в Буче, но в доклад, как видим, вошел другой показатель.

По данным свидетелей, более половины указанного в докладе числа жертв находились до этого в плену российских войск. В некоторых случаях очевидцы видели, как российские вооруженные силы проводили казни.

В остальных случаях тела жертв были найдены в местах, которые российские вооруженные силы использовали в качестве своих баз.

Некоторые жертвы были найдены со связанными руками или ногами. Согласно медицинским записям и фотографиям, наиболее распространенным методом убийства был выстрел в голову с близкого расстояния.

Также при эвакуации гражданских из захваченных северных областей Украины были убиты 14 мужчин, восемь женщин, одна девочка и три мальчика. Шесть других гражданских лиц получили ранения. Комиссия обвиняет в этом российские войска, которые открывали огонь по гражданским автомобилям.

В этой части доклада затрагиваются произвольные задержания и связанное с этим насилие. ООН расследовала информацию о 14 местах, где россияне держали захваченных в плен людей - как на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации.

"Камеры были переполнены и люди были вынуждены спать на полу или по очереди. Иногда мужчины, женщины и дети содержались вместе. Сообщалось об отсутствии света и вентиляции, о трудностях с дыханием, отсутствии отопления при низких температурах. Санитарные условия были неудовлетворительными, временами в качестве туалета использовались ведра или бутылка, а возможности для мытья были ограничены или вообще отсутствовали. В одном случае десять пожилых людей умерли в результате бесчеловечных условий в подвале школы, в то время как другие задержанные, включая детей, должны были делить одно и то же пространство с телами умерших", - описываются подробности мест заключения.

Преступники обычно обвиняли задержанных в реальной или предполагаемой поддержке украинских вооруженных сил или находили что-то, что, по их мнению, выглядело подозрительно во время обысков их телефонов.

Во многих случаях российские власти задерживали людей за наличие родственников в украинских силовых структурах. А также за отказ от сотрудничества, участие в протестах против оккупации, высказывание проукраинских позиции и даже наличие определенных видов татуировок (какого типа - не уточняется).

К задержанным применялись пытки. Они были особенно жестокими в отношении нынешних или бывших военнослужащих ВСУ, связанных с ними лиц и их родственников. Жертвами пыток также стали местные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники Запорожской АЭС, а также и гражданские лица с проукраинскими взглядами.

"Жертвам часто связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном толстовки или скотчем, или надевали на головы одежду или сумки. По словам некоторых бывших заключенных, российские власти называли их "нацистами", "фашистами" и "террористами" и заставляли проходить "сеансы денацификации", состоящие из жестоких избиений", - говорится в отчете.

Потерпевшие, опрошенные ООН, описывали избиения прикладами винтовок или дубинками, удары электрошокеров, изнасилования и длительное пребывание на холоде. В некоторых случаях пытки сопровождались казнями.

Одним из таких методов было поражение электрическим током с помощью

военного телефона, подключенного к электрическому кабелю с зажимами, наложенными на ноги, пальцы или мужские гениталии. Преступники это назвали это "звонком Ленину" или "звонком Путину".

Другие методы включали подвешивание задержанных к потолку со связанными руками, называемое "положением попугая", удушение кабелями, удушение пластиковыми пакетами или противогазами. Также применялось натягивание пениса с помощью веревки и кастрация. Комиссия "проанализировала признаки таких актов на телах погибших жертв".

Также комиссия ООН зафиксировала случаи сексуального насилия над женщинами, мужчинами и девочками, в возрасте от 4 до 82 лет. Количество их не приводится, но сообщается, что большинство изнасилований было совершено в Киевской области, в основном, в течение первых двух месяцев вооруженного конфликта. Чаще всего жертвами становились женщины, находящиеся дома одни.

"Изнасилования совершались под дулом пистолета, с крайней жестокостью и актами пыток, такими как избиения и удушение. Преступники иногда угрожали убить жертву или ее семью, если та сопротивлялась. В некоторых случаях более одного солдата насиловали одну и ту же жертву или же изнасилование одной и той же жертвы совершалось несколько раз. В одном случае жертва была беременна и напрасно умоляла солдат пощадить ее; через несколько дней у нее случился выкидыш. В некоторых случаях преступники также казнили или пытали мужей и других родственников-мужчин. Члены семьи, включая детей, иногда были вынуждены смотреть, как преступники насилуют их близких", - описывает ООН.

Описывается случай, как российские вооруженные силы взяли под стражу священника, полностью раздели, избили и приказали в течение одного часа ходить голым по улицам своего села.

При этом, как ранее заявили в ООН, признаков геноцида в действиях России эксперты не усматривают. Об этом заявил глава комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мёсе, сообщает The Guardian.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал Мёсе журналистам, но добавил, что есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Пытки и задержания со стороны Украины

В ООН описали два инцидента в Малой Рогани Харьковской области и Дмитровке Киевской области, где ВСУ стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил.

На запрос ООН Генпрокуратура Украины отметила, что начала досудебное расследование по этим делам. Далее в нем говорилось, что никаких объективных данных, подтверждающих причастность украинских военнослужащих на тот момент не было установлено.

"Комиссия, однако, установила, что лица, ответственные за нарушения, либо официально принадлежали украинским вооруженным силам, либо тесно сражались с ними бок о бок, когда произошли данные инциденты", - говорится в отчете.

Также с 24 февраля 2022 года украинские власти начали тысячи расследований по

заявлениям о коллаборационизме и государственной измене.

Комиссия ООН собрала десятки заявлений от адвокатов, бывших задержанных и родственников задержанных. Они утверждают, что во время содержания под стражей украинские власти применяли пытки, жестокое обращение, нарушали процессуальные права и содержали лиц в нечеловеческих условиях.

Свидетели сообщили об избиениях, имитациях казней и угрозах причинить вред задержанному или его семье. В некоторых случаях, по сообщениям, ордеров на арест не было, а некоторые задержанные содержались под стражей без связи с внешним миром в течение нескольких дней. Они сообщили о случаях лишения сна и пищи.

Комиссия ООН заявляет, что обеспокоена этими утверждениями. "Однако, на момент подготовки настоящего доклада, Комиссия не смогла подтвердить эти утверждения и рекомендует провести дальнейшее расследование", - говорится в отчете.

Депортация детей

ООН, вслед за Украиной, обвинила Россию в депортации детей на свою территорию.

В ООН не смогли подтвердить цифры Украины о том на конец февраля 2023 года в Российскую Федерацию был депортирован 16 221 ребенок. Но подтверждают, что россияне в одностороннем порядке принимают правовые и политические меры в отношении украинских детей.

К ним относятся выдача российского гражданства и передача детей в приемные семьи. Комиссия рассмотрела 164 таких случая.

Перемещение в Россию, как установили в ООН, затрагивает детей, потерявших родителей или временно потерявших связь с ними во время военных действий. А также детей, которые были разлучены после взятия под стражу одного из родителей.

Главная претензия в РФ - согласия родителей, родственников или опекунов на эти действия получено не было. Кроме того, детей было возможно отправить в Украину, но Россия этого не сделала.

"Родители или законные опекуны и дети столкнулись с множеством препятствий в установлении контактов, достижении воссоединения семьи и возвращении детей в Украину", - говорится в отчете.

Во всех случаях, рассмотренных Комиссией, ответственность за розыск и нахождение родителей или членов семьи ложилась, главным образом, на самих детей. При этом "многие из перемещенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и впоследствии могут потерять связь с ними на неопределенный срок".

Такие действия России "нарушают международное гуманитарное право и представляют собой военное преступление".