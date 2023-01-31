Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Украину расследовать применение ВСУ противопехотных мин "лепесток" в Изюме и окрестностях во время российской оккупации.

Об этом говорится на сайте организации.

"Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу. Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия", - приводятся в докладе слова главы отдела видов вооружения организации Стива Гуса.

Эта мина была обнаружена экспертами Human Rights Watch в сентябре 2022 года в районе Изюма

В районе Изюма в период с 19 сентября по 9 октября сотрудники Human Rights Watch опросили свыше 100 человек - очевидцев, пострадавших, спасателей, врачей и украинских взрывотехников. Все опрошенные подтвердили, что они либо сами видели лежащие на земле мины, либо знают кого-то, кто пострадал при подрыве на мине, либо слышали предупреждения о минах от россиян.

Задокументировано девять мест, где применялись мины ПФМ, установлены личности 11 пострадавших. В целом не менее 50 человек могли получить травмы от этих мин.

По оценкам взрывотехников, может потребоваться десятки лет, чтобы полностью очистить территорию от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В шести из девяти районов атаки, по описанию очевидцев, было дистанционное минирование посредством реактивной артиллерии.

"Ориентация застрявших в земле ракетных частей, направление от удара по зданию, а также обнаружение в пределах 35 км (максимальная дальность полета этих снарядов) указывают, что они были выпущены с территории, подконтрольной украинским войскам", - говорится в отчете HRW.

Кроме того, в отчете сказано, что "во всех девяти случаях территории были заминированы вблизи российских военных объектов, что указывает на то, что они и были целью минирования. В начале сентября российские военные начали покидать район Изюма, однако очевидцы утверждают, что 9 и 10 сентября, когда произошли два из задокументированных случаев минирования, российские военные еще находились на этих объектах".

При этом "доказательств применения российскими военными мин ПФМ обнаружить не удалось".

Вместе с тем, правозащитники публикуют районы и даты, когда очевидцы, по данным HRW, видели в Изюме и его окрестностях противопехотные мины

Директор отдела вооружений Human Rights Watch Стив Гус заявил, что Украина должна провести тщательное расследование и принять необходимые меры, "чтобы исключить применение этого неизбирательного оружия", так как использование таких мин запрещено.

Украина присоединилась к Конвенции о запрещении противопехотных мин от 1997 года.

Мины ПФМ, известные как "лепестки" или "мины-бабочки" – это небольшие фугасные мины с пластиковым корпусом. Минирование происходит дистанционно. Мина лежит на поверхности земли и срабатывает при нажатии на корпус, например, когда на нее кто-то наступает. Мина ПФМ может также сдетонировать при попытке поднять или сдвинуть ее с места. Некоторые мины ПФМ самоликвидируются через некоторое время (до 40 часов) после установки. Противопехотные мины взрываются от присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и могут приводить к гибели людей и увечьям в течение долгого времени после окончания конфликта.

Напомним, Изюм был полгода под российской оккупацией. В сентябре ВСУ освободили город от россиян.

Также мы писали о том, что ранее Human Rights Watch заявила о военных преступлениях армии РФ под Киевом и Черниговом.