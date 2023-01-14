Руководитель фонда и общественного движения "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что ЧВК "Вагнер" начал вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - говорит Романова.

Кроме того, по ее данным, после нового года началась вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер" в тюрьмах Чечни.

"То, что в тюрьмы Чечни пустили вербовщиков – это предмет личной договоренности Пригожина и Кадырова. Пригожин способствует освобождению чеченских авторитетов, и, конечно, Кадыров будет снабжать ЧВК "Вагнер" людьми", – заявила глава фонда "Русь Сидящая".

Ранее куратор ЧВК Пригожин уже заявлял, что может начаться вербовка и женщин-заключенных.

Кроме того, сообщалось, что подавляющее большинство воюющих в Украине "вагнеровцев" из числа бывших заключенных гибнут на фронте.

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