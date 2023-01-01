Появилось видео, как Евгений Пригожин сопровождает отправку в Россию погибших "вагнеровцев".

"У них контракт закончен!", - сказал по поводу запакованных в чёрные пакеты погибших Пригожин.

В конце ролика говорит: "С Новым годом, парни", обращаясь, видимо, к тем, кто складывает тела погибших.

Как утверждается, видео было снято под Бахмутом.

Отметим, что по данным Белого дома, ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украину около 40 тысяч российских заключенных.

При этом они жалуются на дефицит снарядов и говорят, что им нечем воевать.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.