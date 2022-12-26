Члены ЧВК "Вагнер", воюющие под Бахмутом Донецкой области, записали видео с жёсткой критикой в адрес начальника Генштаба армии РФ генерала Валерия Герасимова. Они заявили, что испытывают дефицит снарядов.

"Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем", - сказали военные, обильно разбавляя речь матом.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически подтвердил подлинность видео и, по сути, поддержал претензии своих подопечных.

"Заехал к ребятам в землянки. Я не увидел украинских националистов. Националистов на том нашумевшем видео нет. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. Когда вытаскиваешь тела своих товарищей и видишь их в последний раз, то боеприпасы очень нужны", - заявил Пригожин.

"Характерно, что "вагнеровцы" обвиняют в отсутсвии боеприпасов не командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина (который, по идее, является ответственным за обеспечение войск на фронте), а именно Герасимова. Таким образом, можно констатировать, что давний конфликт Пригожина с руководителями минобороны РФ Шойгу и Герасимовым перешёл в открытую стадию (о Суровикине, кстати, Пригожин отзывался позитивно, что породило версию о том, что они действуют в связке). Как такое обострение конфликта скажется на ситуации на фронте с учётом того, что "вагнеровцы" составляют основную ударную силу с российской стороны на бахмутском направлении, покажет ближайшее время", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в США предположили, что ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных из российских тюрем.

"Страна" подробно рассказывала, что из себя представляют эта ЧВК, ее куратор Евгений Пригожин, и какие у них планы.