Инфраструктура города Бахмут, в районе которого проходят ожесточенные бои, как и инфраструктура многих других населенных пунктов прифронтовой зоны, разрушена на 60%.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Весь мир уже наблюдал те фото, в каком ужасном состоянии сейчас находятся исторические здания Бахмута, которые имеют историческую ценность. Здания учреждений культуры, в каком они состоянии сейчас. Вообще это кается всех прифронтовых населенных пунктов, больших и маленьких", - сказал он.

По его словам, россияне не жалеют сил, пытаясь продвинуться в этом направлении, но при этом несут огромные потери.

Напомним, "Страна" побывала в Бахмуте, где сейчас идут самые интенсивные боевые действия, и где продолжают жить несколько тысяч гражданских. Мы писали о том, как они выживают в таких жестоких условиях.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.