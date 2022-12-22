Российские войска не прорывали украинскую оборону в Бахмуте Донецкой области и не имеют там переломного успеха.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, опровергая данные британской разведки об успехах войск РФ.

"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", - сказал Череватый.

По его словам, РФ удается сдерживать в Бахмуте от прорыва вглубь Донецкой области, и противник там несёт большие потери.

Как писала "Страна", ранее британская разведка сообщала, что российские войска продвинулись на восточной окраине Бахмута.

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бахмуте с неанонсированным визитом.

Мы сообщали, что выступая в Конгрессе США, Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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