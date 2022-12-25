Появились фото и видео разрушений в городе Бахмут Донецкой области, который уже несколько месяцев штурмуют российские войска.

Город сильно разрушен из-за постоянных обстрелов. На кадрах можно увидеть, что в Бахмуте существенно пострадали жилые дома, магазины, улицы. В некоторых постройках нет целых подъездов.

Также на кадрах можно заметить сожженные и обстрелянные машины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что битва за Бахмут будет определяющей для хода войны.

Также сообщалось, что американский Институт изучения войны считает, что продвижение россиян вокруг Бахмута замедлилось.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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