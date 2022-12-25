Город сильно пострадал из-за обстрелов. Фото: "Страна"

Появились фото и видео разрушений в городе Бахмут Донецкой области, который уже несколько месяцев штурмуют российские войска.

Город сильно разрушен из-за постоянных обстрелов. На кадрах можно увидеть, что в Бахмуте существенно пострадали жилые дома, магазины, улицы. В некоторых постройках нет целых подъездов.

Также на кадрах можно заметить сожженные и обстрелянные машины.

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Фоторепортаж Страны из Бахмута

Напомним, ранее Зеленский заявил, что битва за Бахмут будет определяющей для хода войны.

Также сообщалось, что американский Институт изучения войны считает, что продвижение россиян вокруг Бахмута замедлилось.

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