Разрушенные дома и магазины, сожженные авто. Фото- и видеорепортаж "Страны" из Бахмута
Появились фото и видео разрушений в городе Бахмут Донецкой области, который уже несколько месяцев штурмуют российские войска.
Город сильно разрушен из-за постоянных обстрелов. На кадрах можно увидеть, что в Бахмуте существенно пострадали жилые дома, магазины, улицы. В некоторых постройках нет целых подъездов.
Также на кадрах можно заметить сожженные и обстрелянные машины.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что битва за Бахмут будет определяющей для хода войны.
Также сообщалось, что американский Институт изучения войны считает, что продвижение россиян вокруг Бахмута замедлилось.
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